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19 de agosto de 2026 - 10:21
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El auge del pilates en Jujuy: beneficios, edades y los mitos que todavía persisten

Rocío Calzadilla contó cómo se adapta la actividad a distintas edades y explicó qué se trabaja, cuáles son sus beneficios y qué mitos persisten.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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En diálogo con TodoJujuy, la instructora explicó que una de las características del pilates es la posibilidad de adaptar los ejercicios según cada persona, modificando la resistencia, la cantidad de repeticiones o determinados movimientos cuando es necesario. “Tenemos alumnos variados, desde los más chicos, que son dos adolescentes de 16 o 17 años, hasta la más grande, que tiene 86 años. Así que la edad es súper amplia”, contó Calzadilla.

Aunque las clases pueden compartir ejercicios, aclaró que eso no significa que todas las personas trabajen con la misma exigencia. “Obviamente no van a hacer el mismo trabajo una de 16 y otra de 86. En cuanto a cantidad va a ser muy diferente”, explicó.

¿Qué se trabaja cuando se hace pilates?

Uno de los puntos centrales del método es el control corporal y la coordinación de los movimientos con la respiración.

Lo principal es el control del cuerpo. Obviamente, dentro del pilates trabajamos fuerza y resistencia, pero más allá de eso te enseña mucho a tener control sobre tu propio cuerpo a través de la respiración”, explicó la instructora.

Durante las clases también se trabaja sobre aspectos como la fuerza, la movilidad y la estabilidad, siempre de acuerdo con las posibilidades y los objetivos de cada alumno.

La importancia que Calzadilla le atribuye al control, la respiración, la fuerza y la movilidad coincide con los principios generales del método, que pone el énfasis en movimientos controlados y precisos.

Pilates - Foto de archivo - Todo Jujuy

Pilates - Foto de archivo - Todo Jujuy

¿Pilates es solamente para mujeres?

Otro de los puntos que abordó Calzadilla fueron los mitos que todavía existen alrededor de la actividad. Uno de ellos es que se trata de una práctica destinada principalmente a mujeres o adultos mayores.

La instructora aseguró que actualmente también tienen hombres entre sus alumnos y que, en muchos casos, la percepción cambia después de probar una clase. “Tenemos varones dentro del centro de pilates y la verdad que rompieron ese mito de decir: ‘Pilates es solo para mujeres’. Y la verdad que no”, afirmó.

A eso se suma otra idea habitual: pensar que se trata de una actividad en la que prácticamente no existe exigencia física. “Está el mito de ‘voy a pilates y no hago nada’, que es aburrido o que no transpirás. La verdad que sí, transpiramos un montón”, señaló Calzadilla.

La intensidad, sin embargo, dependerá del ejercicio, de la resistencia utilizada y de las condiciones de cada persona. Una de las características del método es justamente que los movimientos pueden modificarse para ofrecer desde un trabajo más suave hasta uno físicamente más exigente.

Pilates tradicional y nuevas modalidades

La práctica tampoco se limita a una única forma de entrenamiento. Calzadilla explicó que se puede trabajar sobre diferentes aparatos y mencionó particularmente el pilates reformer, realizado sobre la conocida camilla.

En el espacio donde se desempeña también incorporaron recientemente una modalidad de pilates en circuito, que permite pasar por diferentes equipos sin abandonar los principios del método tradicional. El pilates puede realizarse tanto sobre colchoneta como utilizando equipamiento específico, entre ellos el reformer, y los ejercicios pueden ajustarse de acuerdo con el nivel de quien los practica.

Cómo se adapta el pilates a cada persona

No todas las personas llegan a una clase buscando lo mismo. Algunas lo hacen como actividad física habitual, otras quieren ganar fuerza o movilidad y también hay quienes llegan después de haber atravesado una lesión.

Calzadilla explicó que, en esos casos, prestan especial atención a las limitaciones que pueda tener cada alumno. “Nosotros siempre tenemos cuidados en cuanto a las lesiones. Las tenemos muy en cuenta para saber qué puede y qué no puede hacer una persona”, indicó.

La adaptación puede implicar utilizar menos peso o resistencia, reducir las repeticiones o modificar determinados ejercicios.

En personas que atraviesan una lesión o tienen alguna condición previa, la práctica debe abordarse con especial cuidado y, cuando corresponda, con indicación profesional. La evidencia disponible muestra posibles beneficios del pilates en distintos contextos, aunque la certeza científica varía según el resultado estudiado y la condición de cada persona.

Una alumna de 86 años que trabaja junto al resto

Durante la entrevista, Calzadilla destacó especialmente el caso de su alumna de mayor edad, de 86 años, quien continúa realizando los ejercicios junto al resto del grupo.

La admiro mucho. Trabaja a la par de las demás. Por ahí tiene algunas limitaciones porque tiene una lesión, pero trabaja a la par, siempre con los cuidados correctos”, contó. La posibilidad de mantener una actividad física adaptada también resulta relevante durante la adultez mayor. Investigaciones que analizaron específicamente el pilates en mayores de 60 años encontraron mejoras en variables como equilibrio dinámico, fuerza, movilidad y capacidad funcional, aunque cada persona requiere una evaluación acorde con su condición.

¿Se puede combinar pilates con otros deportes?

El pilates tampoco tiene que ser necesariamente la única actividad física de una persona. Ante la consulta sobre si puede funcionar como complemento para quienes practican running u otros deportes, Calzadilla respondió afirmativamente.

El trabajo sobre fuerza, estabilidad, movilidad y control corporal permite que personas que ya realizan otra disciplina incorporen pilates dentro de su entrenamiento.

Así, desde adolescentes hasta adultos mayores, la clave está en adaptar la exigencia a las posibilidades y objetivos individuales. Para Calzadilla, más allá de las diferentes modalidades que fueron apareciendo, el eje sigue siendo el mismo: aprender a controlar el cuerpo y trabajar de manera consciente a través del movimiento y la respiración.

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