El Gobierno dio de baja a 18 prepagas tras detectar irregularidades

Como parte de una revisión y depuración del sistema de cobertura médica privada , la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) resolvió retirar a 18 prepagas y entidades mutuales del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) .

Salud. El Gobierno dio de baja 166 prepagas: el listado completo y qué ocurre con los afiliados

La medida se enmarca en el proceso de fiscalización y reorganización que el Gobierno nacional lleva adelante desde el comienzo de la administración de Javier Milei . La intención es que el registro quede conformado únicamente por entidades que respeten las disposiciones vigentes y brinden efectivamente servicios de salud a sus afiliados . Con esta nueva resolución, más de 180 organizaciones ya fueron excluidas .

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) explicó que estas exclusiones buscan garantizar que el padrón de entidades del sistema de salud mantenga criterios de transparencia y ofrezca información confiable.

Durante los controles realizados, se comprobó que algunas organizaciones no llevaban adelante prestaciones alcanzadas por la Ley N° 26.682 , mientras que otras no registraban afiliados activos o no habían presentado la documentación respaldatoria requerida por las normas actualmente vigentes.

Frente a las irregularidades detectadas, el organismo de control notificó a las entidades involucradas y les otorgó un plazo para poner en regla su situación. Sin embargo, como las respuestas no resultaron satisfactorias, la SSS decidió rechazar los pedidos de inscripción definitiva y cancelar las respectivas inscripciones provisorias.

En todos los casos, la Superintendencia de Servicios de Salud difundió edictos a través del Boletín Oficial, con el propósito de comunicar a los usuarios tanto el comienzo del proceso de exclusión como la decisión final de dar de baja a las entidades.

La Superintendencia de Servicios de Salud aclaró que la exclusión de estas organizaciones no tendrá impacto sobre los afiliados de la medicina privada, debido a que ninguna de las entidades involucradas contaba con beneficiarios activos al momento de ser fiscalizada ni brindaba prestaciones o servicios de salud efectivos.

Esta nueva etapa del proceso alcanzó a 18 entidades, entre empresas de medicina prepaga, mutuales y cooperativas. La identificación de cada una, junto con su correspondiente número de registro, fue incorporada en el listado oficial difundido por la Superintendencia.

Según la información difundida oficialmente, el proceso de ordenamiento y regularización tiene como propósito reforzar las tareas de fiscalización y favorecer un desempeño más eficiente de las entidades que integran el sector. A su vez, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) destacó que la actualización del registro constituye una herramienta destinada a “garantizar reglas claras para los agentes y mayor seguridad para los usuarios”.

Prepagas y obras sociales dadas de baja este mes:

Plan Odontológico Integral S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1729-1)

Cámara de Tabaco de Misiones (RNEMP Provisorio N° 4-1663-2)

Armiento S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1357-1)

Instituto Materno Infantil S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1195-7)

Sociedad Médica Universitaria S.A. (RNEMP Provisorio N° 1-1069-5)

Asociación Mutual Intercooperativa (RNEMP Provisorio N° 3-1575-5)

AMI S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1402-4)

Huinca Salud S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1645-7)

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y de Créditos Cuenca del Salado Ltda. (RNEMP Provisorio N° 2-1627-0)

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay (RNEMP Provisorio N° 3-1673-4)

EMPY S.R.L. (RNEMP Provisorio N° 1-1353-3)

Policlínico Lomas Medicina Prepaga S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1291-2)

Timely Medical (RNEMP Provisorio N° 1-1388-5)

Premedikal S.R.L. (RNEMP Provisorio N.º 1-1373-1)

Emergencia S.R.L. (RNEMP Provisorio Nº 1-1572-0)

Seres S.R.L. (RNEMP Provisorio Nº 1-1579-9)

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañás Limitada - COEVICAL (RNEMP Provisorio N° 2-1556-7)

Cardio S.A. (RNEMP Provisorio Nº 1-1521-8)

Entidades declaradas en situación de crisis

Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3)

La tarea de revisión y saneamiento comenzó durante los primeros meses de la actual gestión nacional, a partir de distintos controles oficiales que permitieron detectar un número significativo de entidades registradas que no disponían de una estructura operativa, no tenían afiliados ni presentaban la documentación mínima requerida por la normativa.

En numerosos casos, se trataba de organizaciones consideradas “fantasma”: figuraban formalmente como habilitadas, pero no desarrollaban ninguna actividad efectiva ni contaban con capacidad para brindar prestaciones.

Las disposiciones difundidas a través del Boletín Oficial involucraron a empresas y organizaciones de diferentes características, radicadas en distintas jurisdicciones del país. Las entidades alcanzadas por la medida no lograron acreditar la documentación requerida ni reunir los requisitos necesarios para continuar formando parte del registro.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) precisó que ser retirado del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga supone que la organización queda inhabilitada para desarrollar actividades y brindar servicios de salud en el territorio argentino, cualquiera sea la modalidad.

Entre las organizaciones retiradas del registro había algunas que todavía figuraban con inscripción provisoria. Como parte del procedimiento de fiscalización, la Superintendencia de Servicios de Salud envió las correspondientes notificaciones y otorgó oportunidades para subsanar las irregularidades detectadas. Sin embargo, ante la falta de respuesta o el incumplimiento de las condiciones solicitadas, se resolvió avanzar con la baja definitiva.

Desde el organismo remarcaron que la finalidad de esta depuración es disponer de un registro confiable y transparente, compuesto exclusivamente por entidades que participen en condiciones de libre competencia y puedan garantizar prestaciones de calidad para sus afiliados.

Por otra parte, la Superintendencia de Servicios de Salud resolvió declarar en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos (R.N.A.S. Nº 1-0460-3), luego de comprobar que presentaba incumplimientos que excedían los niveles de gravedad contemplados en el Decreto N° 1400/2001.

La evaluación realizada por el organismo reveló problemas en diferentes áreas, entre ellas la prestación de servicios, el funcionamiento jurídico e institucional, la administración contable y la atención de los beneficiarios. También se detectaron dificultades vinculadas con sus indicadores económicos y financieros y con su capacidad para afrontar obligaciones. Ante este escenario, la entidad deberá elaborar y presentar un plan de contingencia que incluya medidas específicas para corregir las irregularidades y encaminar su situación.

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) estableció que los equipos técnicos del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis estarán a cargo de supervisar la implementación del plan y controlar que se concreten las medidas de regularización asumidas por la entidad.

La declaración de situación de crisis funciona como un mecanismo que permite reforzar los controles sobre aquellos agentes que registran indicadores considerados críticos y, al mismo tiempo, requerirles la adopción de medidas destinadas a corregir las irregularidades y normalizar su funcionamiento.

Desde el inicio de la administración de Javier Milei, la reorganización y fiscalización del sector de la medicina privada pasó a ocupar un lugar central dentro de las políticas oficiales de control.

En ese marco, el organismo encargado de la regulación continúa difundiendo resoluciones y comunicados en los que informa las distintas medidas adoptadas y el progreso de la depuración. El objetivo es reducir la presencia de organizaciones que no desarrollan una actividad efectiva y, al mismo tiempo, favorecer una mayor competencia entre los prestadores que se encuentran en funcionamiento.

El listado completo de empresas dadas de baja

Su Medicina Asistencia S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1167-4)

Instituto Panamericano de Salud S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1602-0)

Imedical S.A. (R.N.E.M.P. Nº 1-1517-1)

Seres (R.N.E.M.P. Nº 1-1579-9)

Prepasa S.A. Prestadora para la Salud

Grupo Proyectar S.R.L.

Clínica Espora S.A.

Emergencias Médicas Fueguinas S.A.

SEM Olavarría S.R.L.

Emergencia Médica Privada S.A.

Grupo IE Traslados S.A.

Sanatorios Acreditados Integrados S.A.

Medinals S.A.

Del Sol S.A.

Veramed SRL

Cardioblas S.A.

Formar Salud S.A.

VFMH Desarrollos S.A.

Salud Patagónica S.A.

UB Asistencial S.A.

Cobertmed SRL

Azul Salud S.A.

Alianza Mediterránea de Salud S.A.

Premium Traslados S.R.L.

Carmed S.R.L.

Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.

Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea

Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada

Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.

Cooperativa Bienestar Ltda.

Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.

Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.

Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada

Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester

Asociación Mutual San Isidro Labrador

Asociación Mutual Médica Gualeguaychú

Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total

Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social

Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz

Asociación Mutual Trabajo y Progreso

Asociación Mutual Renacer

Asociación Mutual 22 de Julio

Asociación Mutual Bancaria

Mutual Agua y Energía Salta

Mutual de Docentes Privados

Asociación Mutual Crecer

Centro Gallego Sociedad Mutual

Asociación Mutual Triángulo

Mutual de Integración Latinoamericana

Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados

Asociación Mutual Voluntarios por la Vida

Asociación Mutual Mercantil del Noroeste

Asociación Mutual Todos Unidos

Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan

Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer

Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba

Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem

Asociación Mutual Pedro Campos

Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA

Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca

Mutual Mediterránea de Servicios Integrales

Mutual Solidaria Génesis

Magna Salud S.R.L.

OMSA Prosal S.A.

Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.

Emergencias Médicas Santa María S.A.

Medicina Asistencial Privada S.R.L.

Medycin S.R.L.

IE Emergencias Chivilcoy S.A.

Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.

Compañía Global de Salud S.A.

Vivir Medicina Privada S.A.

Medical S.R.L.

Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.

Siempre S.R.L.

Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.

Roma Salud S.A.

Opsal S.A.

Master Med System S.R.L.

Coseguro Total S.R.L.

Centro Médico del Parque SDH

Mitre Medical Network S.A.

Salud Total S.A.

Confederada Salud SRL

Noba Pampa Salud SRL

Quince

MPN Medical International S.A.

Compañía Mediterránea de Salud S.A.

Gerenciar Salud SRL

Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.

Prepaga SRL

Aio Care S.R.L.

Medicina Privada San Juan Bautista S.A.

Centro Salud S.A.

Medicina Argentina S.A.

Sid Medical S.A.

Acarti S.A.

Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud

Comese Coop. Ltda.

Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.

Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada

Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación

Mutual de Activos y Pasivos

Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses

Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina

Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad

Mutual Doce de Enero

Asociación Mutual de Óptica Integral

Asociación Mutual Versailles

Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia

Asociación Mutual Los Andes

Amtapra

Asociación Mutual Arquitas

Asociación Mutual Veteranos Argentinos

Mutual Ibatin

Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)

Staff Médico S.A.,

Sancor Medicina Privada S.A

Obra Social del Personal Aeronáutico

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Mutual Persona John Deere Argentina

Asistencia Mutual Aeronavegante

Instituto Médico Asistencial IMA

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Instituto Materno Infantil S.A.

Empy SRL

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Austral Organización Médica Integral

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Cardio S.A.

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Plan Odontológico Integral S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones

Codime S.A.

Mapfre Salud S.A.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Carra Salud S.A.

Huinca Salud

Rescate Centro S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)