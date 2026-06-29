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29 de junio de 2026 - 12:58
Salud.

El primer escudo de protección para el recién nacido es la vacuna BCG

En el marco del Día de la Vacuna BCG, Valeria El Haj, médica clínica, explicó la importancia de aplicar esta dosis que es obligatoria y gratuita.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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En Argentina, la vacuna BCG es obligatoria, gratuita y se aplica en una dosis única idealmente antes de salir de la maternidad. Este primer escudo de salud protege a los bebés de las formas más graves de la tuberculosis, como la meningitis tuberculosa, que pueden ser mortales en los primeros años de vida, con alta eficacia (estimaciones alrededor de 70–86% frente a estas formas graves)

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Asimismo, protege a los niños menores de 5 años de las formas más graves de tuberculosis, reduciendo significativamente el riesgo de complicaciones severas y muerte.

“Al ser la primera vacuna que recibe el recién nacido, es común que surjan dudas en las familias sobre su aplicación. A diferencia de otras inyecciones, la BCG genera una reacción local en el hombro derecho que suele llamar la atención, pero que es completamente normal y demuestra que el sistema inmune está respondiendo”, explicó Valeria El Haj, directora médica Nacional de OSPEDYC.

En las semanas posteriores a la aplicación, se forma una marca roja que evoluciona a una pequeña ampolla y luego a una costra. No se debe aplicar cremas, alcohol ni vendajes; el proceso dura entre 2 y 6 semanas y deja una pequeña cicatriz permanente. Las únicas razones para consultar al pediatra son si aparece una llaga que no cicatriza, si se inflama mucho un ganglio en la axila derecha, o si el bebé presenta fiebre alta y decaimiento.

Excepciones y olvidos: La vacuna se posterga si el bebé nace con menos de 2 kilos hasta que los alcance) o si tiene lesiones en la piel. También requiere evaluación médica previa en bebés con defensas bajas o hijos de madres con VIH. Si el bebé no la recibió al nacer, se puede aplicar hasta los 6 años en cualquier vacunatorio.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, la cobertura de BCG en recién nacidos presentó una recuperación en 2024, pasando de ~73.8% (2023) a 87.1% (2024), lo que refleja una mejora tras caídas pos-pandemia.

Finalmente, dice la Dra. El Haj, “es fundamental que la dosis quede registrada en la Libreta Sanitaria antes de salir de la maternidad. Este registro es importante para los controles del pediatra y un requisito obligatorio para la futura inscripción en el jardín y la escuela primaria”.

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