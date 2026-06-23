Informaron más de 170 mil casos de influenza en Argentina

Gripe

Con la llegada del frío, la circulación de virus como la gripe, la bronquiolitis y la neumonía y otras enfermedades invernales se intensifican. Hoy, estos cuadros conviven con el COVID-19 y, al compartir síntomas, la consulta médica temprana es la única forma de asegurar un diagnóstico correcto y evitar complicaciones.

La vigilancia clínica informó 176.981 casos de influenza, 25.384 casos de neumonía y 15.397 casos de bronquiolitis en menores de dos años.

La Dra. Viviana Cantarutti, médica clínica de OSPEDYC, explicó que: “saber distinguir las señales es fundamental. La gripe se diferencia por su fiebre alta y cansancio extremo; la bronquiolitis afecta a bebés con silbidos al respirar, y la neumonía se manifiesta con dificultad respiratoria, especialmente en mayores de 65 años. Es importante recordar que, al ser cuadros mayormente virales, los antibióticos no curan la gripe ni el resfrío; su uso sin receta solo genera resistencia y no acelera la recuperación.”

“La prevención es la mejor estrategia – continuó Cantarutti-, la vacuna antigripal es obligatoria y gratuita para personal de salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y personas con patologías crónicas. Además, quienes conviven con personas que integran grupos de riesgo también cumplen un rol fundamental: mantener el calendario de vacunación al día funciona como una forma de protección para las personas más vulnerables del entorno.”

“Para reducir el contagio, basta con acciones cotidianas como ventilar los ambientes todos los días, lavarse las manos con frecuencia y cubrirse con el codo al toser. Ante fiebre persistente o agitación, no hay que automedicarse y se debe concurrir al centro de salud o vacunatorio más cercano. Cuidarnos es una responsabilidad compartida”, finalizó la Dra. Cantarutti.

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