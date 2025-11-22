sábado 22 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de noviembre de 2025 - 16:38
Salud

Presión arterial: qué sucede cuando caminás 10.000 pasos cada día

Los cardiólogos coinciden que caminar con regularidad mejora la presión arterial, la salud del corazón y reduce el estrés. Además, aclaran que los beneficios comienzan con muchos menos pasos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Qué sucede con la presión arterial cuando caminás 10.000 pasos cada día.&nbsp;

Qué sucede con la presión arterial cuando caminás 10.000 pasos cada día. 

El objetivo de caminar 10.000 pasos al día se convirtió en un referente popular para la salud y el fitness. Aunque parezca una cifra aleatoria, alcanzar los 10.000 pasos puede tener importantes beneficios para la salud física y mental y específicamente mejora la presión arterial.

Lee además
Qué le pasa al cerebro después de una noche sin dormir. 
Alarma

Científicos revelan lo que le pasa al cerebro después de una noche sin dormir
Cómo reconocer un coágulo sanguíneo y cuáles son las señales de alarma.
Salud.

Así se reconoce un coágulo sanguíneo y estas son las señales para estar atento

image

Qué sucede con la presión arterial cuando caminás 10.000 pasos cada día

Caminar a diario se consolidó como una de las recomendaciones centrales para cuidar la salud cardiovascular y regular la presión arterial. Aunque la meta de los 10.000 pasos ganó popularidad gracias a los dispositivos tecnológicos, los cardiólogos aclaran que los beneficios comienzan con muchos menos pasos.

image

Los especialistas destacan que caminar reduce de forma sostenida la presión arterial gracias al fortalecimiento del músculo cardíaco, lo que permite bombear sangre con mayor eficiencia y menor esfuerzo.

El cardiólogo Ryan K. Kaple explicó que “un corazón más fuerte puede bombear más sangre con menos esfuerzo, lo que reduce la presión arterial”. Además, caminar estimula la liberación de óxido nítrico, molécula que ensancha los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo.

Por otro lado, estudios publicados en British Journal of Sports Medicine muestran que la caminata frecuente favorece el control del peso, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la inflamación sistémica. "Perder incluso unos pocos kilos puede bajar significativamente la presión”, declaró Kaple.

Respecto al número de pasos, la evidencia reciente matiza la importancia del umbral de 10.000. Investigaciones de la American Heart Association revelan que cada 1.000 pasos extra reducen un 17% el riesgo de cardiopatía y ACV.

image

Otros estudios indican que alrededor de 7.000 pasos diarios ya implican una reducción notable del riesgo cardiovascular, especialmente si se realizan a un ritmo ligero o rápido.

La cardióloga Heather Shenkman recomienda transformar la caminata en un hábito sostenible: dividirla en tres tramos de 15 minutos, usar dispositivos que registren pasos, incorporar caminatas rápidas y sumar compañía para sostener la motivación.

Los alimentos que reducen la presión arterial

La presión alta, también conocida, como hipertensión arterial, es el aumento de la presión sanguínea, que puede ser causada por la alimentación inadecuada, falta de actividad física o alteraciones hormonales, pudiendo ocasionar síntomas, como dolor de cabeza, mareos y vómitos.

Los principales alimentos que ayudan a bajar la presión arterial son:

Granada: es una fruta rica en flavonoides, quercetina y taninos, compuestos con propiedades antioxidantes que previenen inflamaciones y promueven el relajamiento de los vasos sanguíneos, ayudando a bajar la presión alta.

Yogur: es rico en calcio, un mineral fundamental que es necesario para la contracción y relajamiento de los músculos del corazón, ayudando a bajar la presión arterial alta.

Ajo: disminuye la presión arterial alta debido a que ejerce un efecto hipotensor y favorece la circulación de la sangre por causar un efecto vasodilatador. También evita la formación de trombos debido a que inhibe la agregación plaquetaria.

Té verde: por ser una bebida rica en catequinas y flavonoides, compuestos bioactivos con potente acción antioxidante, el té verde promueve la salud de las arterias y el relajamiento de los vasos sanguíneos, ayudando a disminuir la presión alta.

Cacao: es rico en catequinas, flavonoides y taninos, compuestos bioactivos con acción antioxidante y antiinflamatoria, que actúan estimulando el aumento de óxido nítrico en el organismo. Mejora la circulación de la sangre y disminuye la presión alta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Científicos revelan lo que le pasa al cerebro después de una noche sin dormir

Así se reconoce un coágulo sanguíneo y estas son las señales para estar atento

Por qué los arándanos ayudan a mejorar el sueño y la memoria, según la ciencia

Alerta por hantavirus en Salta: confirmaron ocho casos y tres fallecimientos en 2025

Fallo ejemplar que favorece a los chicos con TEA y cambia el sentido de la inclusión

Lo que se lee ahora
Cómo reconocer un coágulo sanguíneo y cuáles son las señales de alarma.
Salud.

Así se reconoce un coágulo sanguíneo y estas son las señales para estar atento

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Rescataron caballos que eran atacados por abejas
Preocupación.

Bomberos rescataron caballos que eran atacados por abejas

¿Sebastián Villa a River Plate?
Fútbol Argentino.

¿Sebastián Villa a River Plate?

Debutó en Gimnasia de Jujuy, fue ídolo en Salta y le dijoadiós al fútbol
Despedida.

Adiós al fútbol: debutó en Gimnasia de Jujuy y fue ídolo en Salta

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional
Chapadmalal.

CIDEF: el equipo de Jujuy que conoció el mar y se metió entre los 16 mejores del vóley nacional

El truco para limpiar tus zapatillas de gamuza.
Increíble.

El truco definitivo: mira cómo dejar nuevas tus zapatillas de gamuza

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel