Presión arterial: qué sucede cuando caminás 10.000 pasos cada día

El objetivo de caminar 10.000 pasos al día se convirtió en un referente popular para la salud y el fitness. Aunque parezca una cifra aleatoria, alcanzar los 10.000 pasos puede tener importantes beneficios para la salud física y mental y específicamente mejora la presión arterial .

Salud. Así se reconoce un coágulo sanguíneo y estas son las señales para estar atento

Alarma Científicos revelan lo que le pasa al cerebro después de una noche sin dormir

Caminar a diario se consolidó como una de las recomendaciones centrales para cuidar la salud cardiovascular y regular la presión arterial. Aunque la meta de los 10.000 pasos ganó popularidad gracias a los dispositivos tecnológicos, los cardiólogos aclaran que los beneficios comienzan con muchos menos pasos.

Los especialistas destacan que caminar reduce de forma sostenida la presión arterial gracias al fortalecimiento del músculo cardíaco , lo que permite bombear sangre con mayor eficiencia y menor esfuerzo.

El cardiólogo Ryan K. Kaple explicó que “un corazón más fuerte puede bombear más sangre con menos esfuerzo, lo que reduce la presión arterial”. Además, caminar estimula la liberación de óxido nítrico , molécula que ensancha los vasos sanguíneos y mejora el flujo sanguíneo.

Por otro lado, estudios publicados en British Journal of Sports Medicine muestran que la caminata frecuente favorece el control del peso, mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la inflamación sistémica. "Perder incluso unos pocos kilos puede bajar significativamente la presión”, declaró Kaple.

Respecto al número de pasos, la evidencia reciente matiza la importancia del umbral de 10.000. Investigaciones de la American Heart Association revelan que cada 1.000 pasos extra reducen un 17% el riesgo de cardiopatía y ACV.

image

Otros estudios indican que alrededor de 7.000 pasos diarios ya implican una reducción notable del riesgo cardiovascular, especialmente si se realizan a un ritmo ligero o rápido.

La cardióloga Heather Shenkman recomienda transformar la caminata en un hábito sostenible: dividirla en tres tramos de 15 minutos, usar dispositivos que registren pasos, incorporar caminatas rápidas y sumar compañía para sostener la motivación.

Los alimentos que reducen la presión arterial

La presión alta, también conocida, como hipertensión arterial, es el aumento de la presión sanguínea, que puede ser causada por la alimentación inadecuada, falta de actividad física o alteraciones hormonales, pudiendo ocasionar síntomas, como dolor de cabeza, mareos y vómitos.

Los principales alimentos que ayudan a bajar la presión arterial son:

Granada: es una fruta rica en flavonoides, quercetina y taninos, compuestos con propiedades antioxidantes que previenen inflamaciones y promueven el relajamiento de los vasos sanguíneos, ayudando a bajar la presión alta.

Yogur: es rico en calcio, un mineral fundamental que es necesario para la contracción y relajamiento de los músculos del corazón, ayudando a bajar la presión arterial alta.

Ajo: disminuye la presión arterial alta debido a que ejerce un efecto hipotensor y favorece la circulación de la sangre por causar un efecto vasodilatador. También evita la formación de trombos debido a que inhibe la agregación plaquetaria.

Té verde: por ser una bebida rica en catequinas y flavonoides, compuestos bioactivos con potente acción antioxidante, el té verde promueve la salud de las arterias y el relajamiento de los vasos sanguíneos, ayudando a disminuir la presión alta.

Cacao: es rico en catequinas, flavonoides y taninos, compuestos bioactivos con acción antioxidante y antiinflamatoria, que actúan estimulando el aumento de óxido nítrico en el organismo. Mejora la circulación de la sangre y disminuye la presión alta.