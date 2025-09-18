¿Qué enfermedad tiene Bella Hadid?

Preocupación por el estado de salud de Bella Hadid: “Lo siento, otra vez desaparecida en acción”.

Este miércoles, los fanáticos de la modelo Bella Hadid quedaron impactados por un mensaje críptico que la joven publicó en sus redes sociales : compartió varias fotos en las que se la ve internada , con el rostro inflamado y una evidente expresión de preocupación .

Preocupación. Christian Sancho debió ser internado de urgencia y asustó a todos: "Hay que frenar"

En una de las primeras tomas , aparece recostada en la cama de un hospital , conectada a una vía intravenosa . Otra fotografía la muestra cubriéndose la boca con un gesto de inquietud , mientras que una tercera la retrata con una bolsa de hielo sobre la frente .

La modelo , de 28 años, mostró además imágenes suyas con un divertido pijama de Pikachu y otra donde aparecía disfrutando de una pizza desde la cama del hospital . Sin embargo, la instantánea que más llamó la atención fue la de Bella acurrucada en la esquina de un ascensor , sosteniendo un café y adoptando una postura cargada de dramatismo .

Una de las imágenes compartidas por Bella Hadid en sus redes sociales.

El posteo venía acompañado de un breve mensaje , que tampoco aclaraba demasiado la situación: “ Lo siento, otra vez desaparecida en acción. Los quiero ”, escribió junto a la galería de fotos .

La supermodelo no brindó información sobre los motivos de su intención.

Entre los primeros en reaccionar, destacó su hermana mayor, Gigi Hadid, quien le dejó un mensaje de cariño: “¡Te quiero! ¡Espero que pronto te sientas tan fuerte y bien como te mereces!”, escribió la ex de Leonardo DiCaprio.

Tallulah Willis, hija de Demi Moore y Bruce Willis, junto a una de sus amigas más cercanas, reaccionó al posteo con palabras de afecto: “Te amo tanto, dulce frijol”, escribió para brindarle apoyo. Sin embargo, quien dejó un indicio más concreto sobre el estado de Bella Hadid fue su madre, la controvertida Yolanda Hadid, con apenas tres palabras: “Guerrera de Lyme”, acompañadas de un emoji de corazón.

Dos años atrás, la supermodelo también había sido internada.

Apoyo familiar y mensajes de cariño

En 2023, la modelo ya había compartido en Instagram un mensaje de tono similar, ofreciendo detalles sobre el tratamiento que seguía por la enfermedad de Lyme. “La niña que sufría que fui alguna vez estaría muy orgullosa de quien soy de adulta, por no rendirme”, señaló en agosto de aquel año.

Y añadió: “Vivir en esta situación, que empeoraba con el tiempo y el trabajo, mientras intentaba enorgullecerme a mí misma, a mi familia y a quienes me apoyan, me había afectado de maneras que no puedo explicar”.

“Estar tan triste y enferma, con tantas bendiciones, privilegios, oportunidades y amor a mi alrededor fue posiblemente lo más confuso del mundo”, reflexionó la supermodelo.

En 2012, a Bella le informaron que padece la enfermedad de Lyle, al igual que su madre y su hermano.

Bella relató haber atravesado “casi 15 años de sufrimiento invisible”, aunque señaló que “valdría la pena” compartir amor, enfocarse en “la mitad del vaso lleno” y mostrarse auténtica “por primera vez”.

En un emotivo discurso, Yolanda Hadid, quien también padece enfermedad de Lyme, reveló que tanto Bella como su hermano Anwar, de 26 años, fueron diagnosticados en 2012. “Este premio es para Anwar y Bella”, afirmó durante la Gala de la Alianza Global de Lyme. “Prometo que no permitiré que vivan una vida de dolor y sufrimiento”, añadió, con visible emoción.

Una de las primeras personas en comentar su mensaje fue su hermana Gigi.

Lyme: una enfermedad que afecta a varias celebridades

Bella y su familia no son los únicos famosos que enfrentan esta dolencia crónica: Justin Timberlake informó sobre su diagnóstico en julio, mientras que Shania Twain confesó en su documental de Netflix de 2022, Not Just a Girl, que sufría mareos y desmayos durante sus presentaciones debido a la enfermedad.

Otros artistas que en algún momento revelaron padecer esta infección son la cantante mexicana Thalía, los canadienses Justin Bieber y Avril Lavigne, así como los actores Richard Gere y Alec Baldwin. Todos ellos sufren la enfermedad de Lyme, provocada por la picadura de garrapatas que portan la bacteria en espiral Borrelia burgdorferi.

Horas después de haber compartido su estado en las redes, la modelo decidió borrar el posteo.

Este trastorno puede afectar diversos órganos del organismo y desencadenar un amplio abanico de síntomas; si no se detecta y trata a tiempo, puede derivar en dolores intensos, parálisis facial e incluso poner en riesgo la vida.