Según Harvard, ¿qué debe tener un buen plato de comida?. 

Bienestar Los especialistas de Harvard recomendaron que lo ideal es limitar el consumo de carnes rojas y de carnes procesadas. Twitter

La proteína también debe representar solo una cuarta parte del plato. Las opciones más saludables son pescados, pollo y legumbres, como las lentejas.

Consejos de Harvard para tener una dieta más saludable

Los especialistas recomendaron que lo ideal es limitar el consumo de carnes rojas y de carnes procesadas, como la panceta y los embutidos como salchichas y jamones. Además, consideran reducir el consumo de aceites como el de oliva y canola.

En cuanto a la ingesta de líquido, además de la recomendación de tomar 2 litros de agua por día, se puede incorporar café o té, pero sin azúcar. Con estas infusiones se pueden sustituir las bebidas azucaradas y los lácteos que deben limitarse a una o dos porciones por día.

Para los expertos, nada está prohibido, sino que todo depende de la calidad y la frecuencia con que comemos ciertos alimentos. El estudio de la universidad señala que el tipo de carbohidratos es más importante que la cantidad, ya que no es lo mismo consumirlos como vegetales y frutas que como productos procesados.

También aconsejan que al cocinar, optar por alimentos asados, cocidos o al vapor, y evitar las comidas altas en grasas saturadas y comer al menos tres porciones de frutas al día, porque estas aportan energía, fibra, vitaminas y minerales.

La dieta diseñada por Harvard para bajar los triglicéridos altos

Es importante destacar que los pacientes que tienen sus niveles de triglicéridos elevados deben llevar un, estricto, plan de alimentación que les permita disminuir esa grasa excesiva presente en el torrente sanguíneo; la dieta debe ser dada por un profesional de la salud, además, esta debe ir acompañada de la práctica de actividad física acorde para la edad y condiciones de cada paciente.

El estudio enfatiza que no hay que hacer grandes inversiones para alimentarse bien; además, destaca que esta es la mejor forma de prevenir cualquier tipo de enfermedades e incluso si se desarrollan por estrés o efectos hereditarios, una buena alimentación permitirá sobrellevar la enfermedad de una mejor manera, en dado caso, de contraerla.

Un artículo publicado en JAMA, (Journal of the American Medical Association) y el American Journal of Hypertension) “menciona también que consumiendo, de manera moderada, algunos productos cárnicos como: cordero, cabrito pescado y algunos derivados lácteos es posible reducir la presión arterial y por ende, evitar que el colesterol se eleve de manera desmedida en la sangre.

Hay algunas malas prácticas o enfermedades que aumentan el riesgo de que se padezca o desencadene esta enfermedad como comer regularmente más calorías de las que se queman, especialmente si se ingieren cantidades desbordadas de azúcar, tener sobrepeso u obesidad, fumar, consumo desmedido de bebidas alcohólicas y el consumo de ciertos medicamentos.

Además de algunos trastornos genéticos, enfermedades de la tiroides (hipotiroidismo, hipertiroidismo), diabetes tipo 2, mal controlada y enfermedades del hígado o renales.