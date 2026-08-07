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7 de agosto de 2026 - 08:47
Jujuy.

San Cayetano: horarios de misas y procesiones en Palpalá y San Salvador de Jujuy

Por el Día de San Cayetano, patrono de Palpalá, rige asueto administrativo y se realizarán actividades religiosas desde la mañana.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Por el Día de San Cayetano, patrono de Palpalá, rige asueto y se realizarán actividades religiosas desde la mañana.

Por el Día de San Cayetano, patrono de Palpalá, rige asueto y se realizarán actividades religiosas desde la mañana.

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Las actividades comenzarán desde la mañana con un operativo especial organizado por el municipio junto a la Parroquia San Cayetano, la Policía de la Provincia, el SAME y distintas áreas comunales, con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el acompañamiento durante toda la jornada.

Actividades por San Cayetano en Palpalá

Desde las 9 de la mañana se implementará el corte total de avenida Martijena, donde se concentrará gran parte de la celebración. A partir de las 11.30 se realizará el acto protocolar y el tradicional desfile cívico, militar y gaucho, una de las postales más esperadas por la comunidad.

Por la tarde continuará la actividad religiosa. A las 16 está prevista la concentración de los fieles en la Parroquia San Cayetano, y a las 16.30 comenzará la procesión por las principales calles de la ciudad. Será uno de los momentos más convocantes de la jornada, con vecinos que acompañarán la imagen del santo en una nueva muestra de fe popular.

La celebración culminará a las 19.30 con la misa central, que será presidida por el obispo de Jujuy, monseñor César Daniel Fernández.

El santo del pan y el trabajo

San Cayetano ocupa un lugar muy especial en la vida religiosa y social de Palpalá. Cada 7 de agosto, cientos de fieles se acercan para pedir y agradecer por trabajo, alimento, salud y protección para sus familias.

En los días previos, la imagen del santo recorrió distintos barrios de la ciudad en el marco de las actividades del San Cayetano Peregrino, una propuesta que busca acercar la fe a las familias, comercios y trabajadores.

La celebración de hoy renovará esa tradición con una jornada marcada por la devoción, la participación de la comunidad y el pedido más repetido ante el patrono: que no falte el pan ni el trabajo en los hogares.

Festival por San Cayetano

Las actividades continuarán este sábado 8 de agosto con la serenata “Palpalá le canta a San Cayetano”, desde las 16 horas, en el Monumento a San Cayetano. La propuesta será con entrada libre y gratuita, e incluirá música en vivo, academias de danza y un paseo de emprendedores.

Durante la jornada se presentarán artistas locales, grupos musicales y ballets, en una actividad pensada para compartir en familia y seguir celebrando al patrono de Palpalá.

Procesión en San Salvador de Jujuy

En San Salvador de Jujuy la procesión por las calles del barrio San Cayetano será a las 17 y posteriormente la misa central en honor al Santo del pan y el trabajo. “Salimos desde la capilla y recorremos diferentes calles del barrio y posteriormente la misa, invitamos a todos los vecinos”, dijo el padre Javier Torres

“La gente viene a pedir trabajo, tenemos que involucrarnos con la realidad que estamos viviendo y hay que seguir poniéndole el hombro a la realidad”, dijo el sacerdote y agregó que “tenemos que encontrar la motivación en Dios y en las cosas que hacemos todos los días”.

Por último el padre Javier dijo que en la jornada de hoy “nos convoca la Fe hacia San Cayetano, la gente viene a pedir a Dios, a través de él, que nos de trabajo, salud y bienestar”.

Lo que tenés que saber:

  • Hoy, viernes 7 de agosto, Palpalá celebra el Día de San Cayetano.
  • San Cayetano es el patrono de Palpalá y el santo del pan y el trabajo.
  • Rige asueto en Palpalá por las fiestas patronales.
  • Desde las 9 habrá corte total en avenida Martijena.
  • A las 11.30 será el acto protocolar y desfile cívico, militar y gaucho.
  • A las 16 será la concentración en la Parroquia San Cayetano.
  • A las 16.30 comenzará la procesión por las calles de la ciudad.
  • A las 19.30 se realizará la misa central presidida por el obispo César Daniel Fernández.
  • En San Salvador de Jujuy la procesión comenzará a las 17 y posteriormente se realizará la misa en la Capilla del Barrio San Cayetano

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