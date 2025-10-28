martes 28 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
28 de octubre de 2025 - 07:47
Liga Profesional

San Lorenzo vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de San Lorenzo vs Dep. Riestra. El duelo, a disputarse en el estadio el Nuevo Gasómetro el viernes 31 de octubre, comenzará a las 19:00 (hora Argentina).

San Lorenzo vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura
BsAs (DataFactory)

San Lorenzo recibe el próximo viernes 31 de octubre a Dep. Riestra por la fecha 14 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el Nuevo Gasómetro.

Lee además
instituto vs rosario central: previa, horario y como llegan para la fecha 14 del clausura

Instituto vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura
newell`s vs union: previa, horario y como llegan para la fecha 14 del clausura

Newell`s vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura

Así llegan San Lorenzo y Dep. Riestra

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo sacó un triunfo frente a Atlético Tucumán, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 5 goles en contra y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Instituto. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 4 en su arco.

Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 0.


Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 15: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar
Horario San Lorenzo y Dep. Riestra, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Instituto vs Rosario Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura

Newell`s vs Unión: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura

Boca Juniors se lo dio vuelta a Barracas Central y le ganó 3 a 1

Tranquila victoria de Independiente por 3 a 0 frente a Platense

Con gol agónico de Ángel Di María, Rosario Central se impuso 1 a 0 ante Sarmiento

Lo que se lee ahora
Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá.
Fútbol.

Un hombre murió en un partido de veteranos en Palpalá

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año
Paritarias.

El Gobierno de Jujuy ofrecería un 4% de aumento y analiza pagar un bono de fin de año

Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy.
Urgente.

Desesperada búsqueda de un taxista desaparecido en Jujuy

Gimnasia de Jujuy 2025
Redes.

El plantel de Gimnasia de Jujuy rompió el silencio tras la sanción de AFA: qué dijeron

Gimnasia de Jujuy ante Deportivo Madryn (Foto Gimnasia)
Primera Nacional.

La revancha entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn tiene fecha confirmada

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel