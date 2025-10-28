San Lorenzo vs Dep. Riestra: previa, horario y cómo llegan para la fecha 14 del Clausura

San Lorenzo recibe el próximo viernes 31 de octubre a Dep. Riestra por la fecha 14 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el Nuevo Gasómetro.
San Lorenzo recibe el próximo viernes 31 de octubre a Dep. Riestra por la fecha 14 del Clausura, a partir de las 19:00 (hora Argentina) en el estadio el Nuevo Gasómetro.
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
San Lorenzo sacó un triunfo frente a Atlético Tucumán, con un marcador 2-1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos, con una cifra de 5 goles en contra y registró 6 a favor.
Dep. Riestra llega con los ánimos arriba luego de vencer 1-0 a Instituto. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 4 en su arco.
Los cotejos más recientes muestran un total de 1 victorias para el conjunto visitante. El 1 restante terminó con un empate. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 20 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 0.
