lunes 16 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de febrero de 2026 - 08:37
Liga Profesional

San Lorenzo vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

La previa del choque de San Lorenzo ante Estudiantes (RC), a disputarse en el Nuevo Gasómetro el jueves 19 de febrero desde las 17:15 (hora Argentina).

San Lorenzo vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
BsAs (DataFactory)

San Lorenzo recibirá a Estudiantes (RC), en el marco de la fecha 6 del Apertura, el próximo jueves 19 de febrero a partir de las 17:15 (hora Argentina), en el Nuevo Gasómetro.

Lee además
independiente riv. (m) vs independiente: previa, horario y como llegan para la fecha 6 del apertura

Independiente Riv. (M) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura
instituto vs atletico tucuman: previa, horario y como llegan para la fecha 6 del apertura

Instituto vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Así llegan San Lorenzo y Estudiantes (RC)

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura

San Lorenzo sacó un empate por 0 en su visita a Unión. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura

Estudiantes (RC) viene de perder contra Atlético Tucumán por 0 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 1 gol y recibieron 9.


Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Instituto: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Talleres: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Independiente: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura
  • Fecha 7: vs Huracán: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)
  • Fecha 8: vs Sarmiento: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Instituto: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Belgrano: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Racing Club: 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
Horario San Lorenzo y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas
  • Colombia y Perú: 15:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas
  • Venezuela: 16:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Independiente Riv. (M) vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Instituto vs Atlético Tucumán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Defensa y Justicia vs Belgrano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

Dep. Riestra recibirá a Newell`s por la fecha 5

Central Córdoba (SE) cayó derrotada ante Instituto por 2-0

Las más leídas

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy
Estafa.

Detuvieron en Córdoba a un hombre por estafar a 20 personas con un viaje al Carnaval de Jujuy

(Imagne de archivo)
Alto Comedero.

Tragedia en la RN 9: murió un joven tras un choque frontal entre dos autos

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026 video
Maimará.

Ni Uquía ni Humahuaca: la increíble bajada de diablos que se vivió en Carnaval 2026

Un colectivo quedó varado en la RN 9 a la altura de la comparsa cerro Negro, en Maimará. Hay paso alternado y presencia de Seguridad Vial.
Cerro Negro.

Tránsito normalizado en RN 9 a la altura de Maimará

Robaron celulares en el carnavalódromo (imagen con IA)
Carnaval.

Por una denuncia: detuvieron a seis salteños y recuperaron 21 celulares robados en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel