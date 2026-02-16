San Lorenzo vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

San Lorenzo recibirá a Estudiantes (RC), en el marco de la fecha 6 del Apertura, el próximo jueves 19 de febrero a partir de las 17:15 (hora Argentina), en el Nuevo Gasómetro.
Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.
San Lorenzo sacó un empate por 0 en su visita a Unión. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.
Estudiantes (RC) viene de perder contra Atlético Tucumán por 0 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 1 gol y recibieron 9.
