San Lorenzo vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del Apertura

BsAs (DataFactory)

San Lorenzo recibirá a Estudiantes (RC), en el marco de la fecha 6 del Apertura, el próximo jueves 19 de febrero a partir de las 17:15 (hora Argentina), en el Nuevo Gasómetro.

Así llegan San Lorenzo y Estudiantes (RC) Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Apertura San Lorenzo sacó un empate por 0 en su visita a Unión. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos y 2 partidos perdidos. Ha recibido 4 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Apertura Estudiantes (RC) viene de perder contra Atlético Tucumán por 0 a 4. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades e igualó en 1. Marcó 1 gol y recibieron 9.



Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Instituto: 24 de febrero - 18:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Talleres: 28 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Independiente: 7 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Boca Juniors: 11 de marzo - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Defensa y Justicia: 16 de marzo - 18:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Apertura Fecha 7: vs Huracán: 26 de febrero - 19:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Sarmiento: 3 de marzo - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Instituto: 7 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Belgrano: 12 de marzo - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Racing Club: 16 de marzo - 20:00 (hora Argentina) Horario San Lorenzo y Estudiantes (RC), según país Argentina y Chile (Santiago): 17:15 horas

Colombia y Perú: 15:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas

Venezuela: 16:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







