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8 de junio de 2026 - 18:13
Jujuy.

San Salvador de Jujuy: calles muy transitadas del acceso sur cambiarán el sentido de circulación

Habrá modificaciones en los sentidos de circulación y restricciones para estacionar en un sector donde confluyen varias avenidas y el acceso desde Ruta Provincial N° 1.

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Federico Franco
Por  Federico Franco
Acceso sur San Salvador de Jujuy.

Acceso sur San Salvador de Jujuy.

Las obras de reordenamiento vial comenzarán este martes 9 de junio en un importante sector de acceso a San Salvador de Jujuy: la intervención se realizará en la zona conformada por avenida Corrientes, avenida 10 de Junio, avenida Párroco Marshke y el ingreso desde la Ruta Provincial N° 1.

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Se trata de un punto estratégico de circulación, donde confluyen cinco esquinas y se registra un importante flujo diario de vehículos. El objetivo de los trabajos es optimizar el tránsito, mejorar la seguridad vial y ordenar los movimientos de ingreso y egreso en esa zona de la ciudad.

Cómo serán los nuevos sentidos de circulación

Cortes y restricciones de tránsito en San Salvador de Jujuy por las elecciones 2025 (Foto ilustrativa)
Cambios en el tránsito en San Salvador de Jujuy (foto ilustrativa).

Cambios en el tránsito en San Salvador de Jujuy (foto ilustrativa).

En el marco de la obra, se implementará modificaciones en algunas arterias del sector. Avenida Corrientes tendrá sentido único desde Párroco Marshke hacia Mejías.

En tanto, avenida Mejías circulará desde Corrientes hacia Párroco Marshke, mientras que avenida Párroco Marshke tendrá sentido desde Mejías hacia Corrientes.

Además, se establecerá la prohibición de estacionamiento sobre avenida Corrientes, en el tramo comprendido entre Párroco Marshke y Mejías. La medida busca canalizar de manera más eficiente el tránsito que ingresa desde la Ruta Provincial N° 1.

image

Qué calles mantendrán doble sentido

Algunas arterias continuarán con doble sentido de circulación. Entre ellas se encuentran avenida Mejías, desde Corrientes hacia el ingreso al barrio Malvinas, y avenida 10 de Junio, en toda su extensión.

También mantendrán doble sentido avenida Párroco Marshke, entre avenida 10 de Junio y Antenor Sajama, y los accesos de ingreso y egreso desde la Ruta Provincial N° 1.

Las autoridades solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta en el lugar y seguir las indicaciones del personal de tránsito, que acompañará la implementación de los cambios durante los primeros días.

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