Santa Fe: investigan el robo de 68 ampollas de fentanilo en un hospital

El Hospital J.B. Iturraspe de Santa Fe denunció la desaparición de 68 ampollas de fentanilo que estaban destinadas a la Unidad de Terapia Intensiva La denuncia se realizó a través del Hospital J. B. Iturraspe (Foto: Gobierno de Santa Fe). Hospital de Santa Fe denuncia el robo de 68 ampollas con fentanilo

El Ministerio de Salud de Santa Fe denunció este lunes la desaparición de 68 ampollas de fentanilo de la unidad de terapia intensiva del Hospital J. B. Iturraspe, ubicado en la zona norte de la capital provincial. El caso quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que investiga cómo se produjo el faltante.

La presentación judicial advierte sobre el riesgo que implica la manipulación de este opioide fuera de un entorno médico, ya que se trata de una sustancia de uso delicado y estrictamente controlada. En paralelo, las autoridades sanitarias iniciaron una investigación administrativa interna para esclarecer responsabilidades.

Hospital de Santa Fe Hospital de Santa Fe denuncia el robo de 68 ampollas con fentanilo Robo de fentanilo El director del hospital, Francisco Sánchez Guerra, explicó en diálogo con TN que el fentanilo “es una medicación que se utiliza en cantidades diarias y en áreas críticas, por lo que siempre debe estar disponible”. Además, destacó que el acceso al área donde desaparecieron las ampollas es muy restringido: “No es un sector al que pase cualquiera. Si alguien me ve allí, aún siendo director, llamaría la atención”.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que las dosis robadas no corresponden a la marca involucrada en un caso reciente de contaminación, ya que esos lotes fueron retirados de circulación a principios de mayo. De este modo, descartaron un vínculo entre ambos episodios.

El escrito judicial señala que la sustracción podría encuadrarse en el delito de hurto (artículo 162 del Código Penal) o en otras figuras que pudieran surgir de la investigación. “Se trata de un medicamento de uso inmediato en pacientes críticos y cirugías, por lo que resulta esencial garantizar su disponibilidad”, remarcaron. Hospital J. B. Iturraspe La denuncia se realizó a través del Hospital J. B. Iturraspe (Foto: Gobierno de Santa Fe). En un comunicado oficial, el Ministerio provincial manifestó la necesidad de “llegar hasta las últimas consecuencias” tanto en el ámbito judicial como administrativo, para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes. El faltante de las ampollas de fentanilo se suma a la preocupación por la seguridad en el manejo de medicamentos de alto riesgo en hospitales públicos. Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan recuperar el insumo y reforzar los protocolos de control interno.

