lunes 18 de agosto de 2025

18 de agosto de 2025 - 07:43
Leagues Cup

Seattle Sounders vs Puebla: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Leagues Cup

Todo lo que tienes que saber en la previa de Seattle Sounders vs Puebla. El duelo, a disputarse en el estadio Lumen Field el jueves 21 de agosto, comenzará a las 00:00 (hora Argentina).

Seattle Sounders vs Puebla: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Leagues Cup
BsAs (DataFactory)

Seattle y la Franja se enfrentan el próximo jueves 21 de agosto en el estadio Lumen Field. Ambos equipos se disputan la clasificación a las Semifinales de la Leagues Cup desde las 00:00 (hora Argentina).

Los resultados de Seattle Sounders en partidos de la Leagues Cup
  • Fase Uno: Cruz Azul 0 vs Seattle Sounders 7 (31 de julio)
  • Fase Uno: Seattle Sounders 2 vs Santos Laguna 1 (3 de agosto)
  • Fase Uno: Seattle Sounders 2 vs Tijuana 1 (7 de agosto)
Los resultados de Puebla en partidos de la Leagues Cup
  • Fase Uno: New York City FC 0 vs Puebla 3 (29 de julio)
  • Fase Uno: Columbus Crew 3 vs Puebla 1 (1 de agosto)
  • Fase Uno: CF Montréal 1 vs Puebla 2 (5 de agosto)
Horario Seattle Sounders y Puebla, según país
  • Argentina: 00:00 horas
  • Colombia y Perú: 22:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 21:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 23:00 horas

