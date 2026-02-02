lunes 02 de febrero de 2026

2 de febrero de 2026 - 16:45
Streaming.

Serie de Harry Potter: el actor Nick Frost reveló cómo se transformó físicamente para ser Hagrid

El actor, famoso por “Muertos de risa”, habló con The Guardian sobre su relación con el cuerpo, sus tatuajes y la preparación para interpretar a Hagrid.

Por  Redacción de TodoJujuy
Nick Frost interpreta a Hagrid en el esperado remake de Harry Potter de HBO.

Nick Frost, famoso actor por dar vida a Ed en la comedia de culto Muertos de risa, inicia un nuevo capítulo en su trayectoria al encarnar a Hagrid en la serie de Harry Potter que prepara HBO. La noticia de su incorporación generó gran repercusión a nivel global.

En un diálogo con The Guardian, el reconocido actor repasó los momentos significativos de su carrera y experiencias personales.

El actor británico Nick Frost destacó el significado emocional de sus tatuajes, que representan un proceso personal de transformación y superación.

Primeros pasos y personajes emblemáticos

Frost rememoró su fallido proyecto de remake de Captain Pugwash: “Hace casi diez años de aquel intento. Algunos nombres no tenían el doble sentido tradicional, fue uno de esos proyectos que nunca llegaron a despegar”.

En relación con uno de sus papeles más icónicos, comentó: “Inventé a Mike cuando tenía 21 años para hacer reír a Simon Pegg. Mike era miembro del ejército territorial, tenía una enfermedad ocular y por eso llevaba gafas. Resultó ser parecido al personaje de John Goodman en El gran Lebowski, pero fue coincidencia pura”.

Nick Frost interpreta a Hagrid en el esperado remake de Harry Potter de HBO, consolidando su presencia en la cultura pop internacional.

El desafío de convertirse en Hagrid en la serie de Harry Potter

La confirmación de Frost como Hagrid en el esperado remake de Harry Potter despertó una ola de reacciones. En diálogo con The Guardian, habló sobre su vínculo con la saga: “Vi todas las películas. En casa las vemos como familia cada Navidad, comenzamos el 20 de diciembre y terminamos una semana y media después”.

Acerca del camino que lo llevó a conseguir el papel, Frost compartió una estrategia poco común: “Antes de que me eligieran como Hagrid, mi pareja sugirió intentar ‘manifestarlo’. Así que el último diciembre vi todas las películas en el canal Sky Harry Potter, mientras escribía la palabra ‘Hagrid’ 7.000 veces”, contó.

Las conexiones de Nick Frost con figuras icónicas del cine como Quentin Tarantino y Edgar Wright subrayan su impacto en la cultura pop.

La cultura pop y encuentros con referentes

La influencia de la cultura popular marcó su trayectoria y le abrió puertas a encuentros inusuales con grandes del cine. “Tarantino ama a Ed de Muertos de risa y siempre me impresiona saber que tiene fotos mías en su cine. Estuve ahí y las vi, porque él y Edgar Wright se hicieron amigos. Es extraño: fui fan de películas como Perros de la calle, y de pronto el director tiene mi cara en el vestíbulo de su cine”, contó Frost a The Guardian.

Nick Frost reconoció las dificultades con su imagen corporal y cómo los tatuajes se convirtieron en una armadura protectora y símbolo de fortaleza.

Desafíos y crecimiento: el cambio de Nick Frost para interpretar a Hagrid

En lo personal, Frost habló sobre las dificultades que enfrentó con su cuerpo: “Batallé mucho tiempo con mi aspecto, siendo muy gordo, sin poder ir a la playa sin que la gente se riera”. Señaló que sus tatuajes cumplieron un rol importante: “Hicieron que la gente no se fijara tanto en cuánto pesaba, eran como una armadura”.

Además, explicó el valor emocional detrás de sus tatuajes: “Tuve uno a los 20 años, pero no más hasta que mi padre murió cuando yo tenía 40; fue una forma de transformar el dolor espiritual en dolor físico e intentar exorcizarlo. Ahora, con 53 años, tengo cubiertos los brazos y el torso”.

Nick Frost.

Nuevas habilidades y el teatro

Sobre el aprendizaje de nuevas destrezas, Frost contó a The Guardian: “Como actor, aprendí a desmontar un MP5 con los ojos vendados para ‘Spaced’. Para el papel de Hagrid tuve que aprender a tejer, así que tomé clases y pensé: ‘¡Puedo tejer!’”.

Acerca de su paso por el teatro, indicó: “Sólo hice una cosa en el escenario en 25 años de carrera. Me encantó, aunque fue bastante estresante. Amo hacer cine y televisión. Si tuviera que interpretar a un personaje de Shakespeare en una película, lo haría sin dudarlo”.

Nick Frost habló de su cambio físico para interpretar a Hagrid en la nueva serie de Harry Potter.

Frost conserva su cercanía habitual, demostrando que el humor y la amistad siguen siendo pilares fundamentales en su vida. Su trayectoria refleja una combinación de evolución personal, relaciones auténticas y un lugar firme en el cine actual.

