Sevilla y Roma se enfrentan en la final de la Europa League

Sin embargo, todo cambió con la llegada de José Luis Mendilibar. El experimentado entrenador vasco transformó completamente al equipo, que cuenta con jugadores como Lucas Ocampos, Erik Lamela, Gonzalo Montiel, Alejandro Gómez y Marcos Acuña (quien se perderá la final debido a una suspensión). Bajo su dirección, el equipo solo sufrió 2 derrotas en los 15 partidos que disputó y eliminó a dos gigantes europeos, el Manchester United y la Juventus, para llegar a esta final.

Sus dirigidos señalan ese cambio drástico que resulta evidente a primer golpe de vista. “Mejoramos nuestro estilo, empezamos a jugar como jugaba Sevilla hace unos años: manteniendo la posesión, con una línea defensiva sólida y atacando la portería contraria" indicó el serbio Nemanja Gudelj en la antesala del partido decisivo en Budapest, adonde contarán con la presencia de 13.000 hinchas españoles que viajaron a la capital húngara en 23 vuelos chárter.

En caso de que su equipo logre la victoria, Mendilibar se convertirá en el entrenador de mayor edad en conquistar la Europa League.

Si esta final posee ese valor adicional para el técnico, para el Sevilla, el club con más títulos en la historia de la Europa League, representará la oportunidad de ampliar su dominio en esta competición y también evitar su primera temporada sin participación en competiciones continentales en una década. Esto se debe a que sus posibilidades de obtener un lugar en la Conference League a través de la Liga de España dependen de una complicada combinación de resultados en la última jornada.

La Roma, por otro lado, ya tiene asegurado su puesto en competiciones europeas, aunque solo podrá acceder a la Champions League si logra la victoria en esta final. Después de una temporada llena de altibajos, se encuentra frente a la oportunidad de obtener su segundo título continental en la historia, habiendo conquistado la Conference League la temporada pasada, además del título en la Copa de Ferias en 1961, aunque no reconocido oficialmente por la UEFA.

Este éxito en el ámbito internacional coincide, de manera significativa, con el comando de José Mourinho, quien está sentado en el banco. Se trata de un hombre con un impresionante historial: ha logrado conquistar las cinco finales continentales que sus equipos han disputado.

Además de la Conference League con la Roma, obtuvo la Copa de la UEFA en 2003 y la Champions League en 2004 con el Porto, ganó la Champions League en 2010 con el Inter de Milán y consiguió la Europa League en 2017 con el Manchester United. Si la Roma triunfa este miércoles, Mourinho se convertirá en el primer entrenador en ganar la Europa League con tres equipos diferentes.

Más allá de sus victorias y desafíos superados, el portugués prioriza y destaca el juego colectivo. “Trabajamos duro cada día para construir la historia de Roma. Solo los grandes clubes con gran historia consiguen dos finales europeas consecutivas. Para nosotros, haberlo logrado tiene un gran valor”, aseguró el entrenador de 60 años, quien descartó que su retiro esté cerca: “Quizá la gente mira mi pelo blanco y piensa que soy muy viejo, pero no lo suficiente como para pensar en cerrar el círculo. No, no, no. Me van a tener durante muchos años más”. Aunque no es seguro que su futuro esté en Roma tras el final de esta temporada.

Con una defensa sólida compuesta por tres jugadores ayudados por dos centrocampistas defensivos y complementado con la creatividad de Paulo Dybala (cuya participación en la final esta puesta en duda debido a una molestia persistente en el tobillo izquierdo), el equipo italiano arribó a esta emocionante confrontación después de terminar en el segundo lugar del Grupo C, por detrás del Betis, y eliminar a Red Bull Salzburgo, Real Sociedad, Feyenoord y Bayer Leverkusen en las rondas eliminatorias.

Entre los hinchas de la Loba la expectativa es tan grande como entre los sevillanos. Se espera que más de 15.000 asistan al Puskás Aréna y que otros 50.000 se reúnan en el Olímpico de Roma para ver el partido en las pantallas gigantes que el club colocará en el césped.