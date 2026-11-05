Shakira y Piqué, otra vez en la Justicia por los viajes de sus hijos

La cantante busca evitar que sus hijos realicen viajes largos durante vacaciones cortas. La defensa de Piqué se pronunció sobre el conflicto.

Shakira y Piqué, otra vez en la Justicia por sus hijos

La relación entre Shakira y Gerard Piqué volvió a quedar en el centro de la atención mediática por una nueva disputa judicial relacionada con sus hijos, Milan y Sasha. Esta vez, el desacuerdo gira en torno a los viajes que los niños deben realizar entre Miami y Barcelona para cumplir con el régimen de visitas acordado después de la separación de la pareja.

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La cantante colombiana solicitó una modificación del acuerdo vigente para evitar que sus hijos tengan que realizar largos desplazamientos durante períodos de vacaciones de pocos días . Su propuesta es que, en determinadas ocasiones, sea el exfutbolista quien viaje a Estados Unidos para compartir tiempo con ellos.

El conflicto llegó nuevamente a los tribunales de Barcelona y, tras una audiencia realizada el pasado 6 de octubre, la defensa de Piqué se pronunció públicamente sobre el proceso. Por el momento, la Justicia todavía no emitió una resolución definitiva.

Desde abril de 2023, Shakira vive junto a Milan y Sasha en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, los niños mantienen contacto con su padre, quien reside en Barcelona , de acuerdo con el régimen de visitas establecido en noviembre de 2022.

El problema, según el planteo de la cantante, aparece cuando los menores deben realizar viajes transatlánticos para permanecer pocos días en España.

Los vuelos de larga distancia, las diferencias horarias y los cambios en sus rutinas escolares y familiares son algunos de los argumentos que presentó su defensa para solicitar una modificación.

La intención de Shakira no es reducir el tiempo que sus hijos comparten con Piqué, sino modificar la distribución de los traslados.

En un comunicado, los representantes de la artista explicaron que buscan que "el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido".

De esta manera, la propuesta contempla que durante las vacaciones escolares más cortas sea el exjugador del Barcelona quien viaje a Miami, evitando que Milan y Sasha deban cruzar el océano Atlántico para estadías breves.

La cantante considera que este cambio permitiría preservar la estabilidad de los niños y mantener sus actividades habituales sin tantas interrupciones.

Por su parte, Piqué sostiene que debe mantenerse el acuerdo vigente, que también garantiza el contacto de sus hijos con su familia paterna y su entorno en Barcelona.

Qué respondió la defensa de Piqué y qué decidirá la Justicia

Después de la audiencia celebrada el 6 de octubre en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Familia de Barcelona, los abogados de Gerard Piqué hablaron con la revista española Cool y manifestaron su postura sobre el proceso.

"Estamos muy satisfechos a la espera de que su señoría dicte la resolución que corresponde", expresaron los representantes legales del exfutbolista.

La declaración generó repercusión, aunque no significa que la Justicia haya fallado a favor de Piqué. Los abogados evitaron brindar detalles sobre los argumentos presentados durante el procedimiento.

Antes de llegar a esta instancia, los equipos legales de ambos intentaron alcanzar un entendimiento fuera de los tribunales.

Las negociaciones se extendieron hasta poco antes de la audiencia e incluso contaron con la intervención de la jueza y la fiscalía, pero no se logró un acuerdo definitivo.

El conflicto tiene como antecedente el convenio firmado por la expareja en noviembre de 2022, después de anunciar su separación en junio de ese año. En aquel momento, Shakira y Piqué establecieron un esquema de visitas que contemplaba encuentros durante las vacaciones escolares, como Navidad, Semana Santa y Acción de Gracias. El acuerdo también incluía diez días mensuales de visitas para Piqué y el 70% del período de vacaciones de verano.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la residencia de los niños en Miami, la organización de los desplazamientos comenzó a generar diferencias entre los padres.

Ahora será la Justicia española la encargada de determinar si corresponde mantener las condiciones originales o establecer nuevas reglas para los viajes durante los recesos escolares de corta duración.