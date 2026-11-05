jueves 05 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de noviembre de 2026 - 15:30
Espectáculos.

Shakira y Piqué, otra vez en la Justicia por los viajes de sus hijos

Shakira pidió modificar los viajes de Milan y Sasha entre Miami y Barcelona. Los abogados de Piqué respondieron y esperan una decisión judicial.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Shakira y Piqué, otra vez en la Justicia por sus hijos

Shakira y Piqué, otra vez en la Justicia por sus hijos

La cantante busca evitar que sus hijos realicen viajes largos durante vacaciones cortas. La defensa de Piqué se pronunció sobre el conflicto.

La cantante busca evitar que sus hijos realicen viajes largos durante vacaciones cortas. La defensa de Piqué se pronunció sobre el conflicto.

Lee además
El compromiso de Shakira con la educación en Colombia.
Sociedad.

El gran gesto de Shakira: donó casi 4 millones de dólares para construir un colegio en Colombia
Shakira deslumbró con su sorpresiva aparición en la Semana de la Moda de París.
Espectáculos.

Shakira sorprendió en París con un look impactante durante la Semana de la Moda

La cantante colombiana solicitó una modificación del acuerdo vigente para evitar que sus hijos tengan que realizar largos desplazamientos durante períodos de vacaciones de pocos días. Su propuesta es que, en determinadas ocasiones, sea el exfutbolista quien viaje a Estados Unidos para compartir tiempo con ellos.

El conflicto llegó nuevamente a los tribunales de Barcelona y, tras una audiencia realizada el pasado 6 de octubre, la defensa de Piqué se pronunció públicamente sobre el proceso. Por el momento, la Justicia todavía no emitió una resolución definitiva.

Qué pide Shakira y por qué quiere cambiar el acuerdo con Piqué

Desde abril de 2023, Shakira vive junto a Milan y Sasha en Miami, Estados Unidos. Sin embargo, los niños mantienen contacto con su padre, quien reside en Barcelona, de acuerdo con el régimen de visitas establecido en noviembre de 2022.

El problema, según el planteo de la cantante, aparece cuando los menores deben realizar viajes transatlánticos para permanecer pocos días en España.

Los vuelos de larga distancia, las diferencias horarias y los cambios en sus rutinas escolares y familiares son algunos de los argumentos que presentó su defensa para solicitar una modificación.

La intención de Shakira no es reducir el tiempo que sus hijos comparten con Piqué, sino modificar la distribución de los traslados.

En un comunicado, los representantes de la artista explicaron que buscan que "el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido".

De esta manera, la propuesta contempla que durante las vacaciones escolares más cortas sea el exjugador del Barcelona quien viaje a Miami, evitando que Milan y Sasha deban cruzar el océano Atlántico para estadías breves.

La cantante considera que este cambio permitiría preservar la estabilidad de los niños y mantener sus actividades habituales sin tantas interrupciones.

Por su parte, Piqué sostiene que debe mantenerse el acuerdo vigente, que también garantiza el contacto de sus hijos con su familia paterna y su entorno en Barcelona.

Qué respondió la defensa de Piqué y qué decidirá la Justicia

Después de la audiencia celebrada el 6 de octubre en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Familia de Barcelona, los abogados de Gerard Piqué hablaron con la revista española Cool y manifestaron su postura sobre el proceso.

"Estamos muy satisfechos a la espera de que su señoría dicte la resolución que corresponde", expresaron los representantes legales del exfutbolista.

La declaración generó repercusión, aunque no significa que la Justicia haya fallado a favor de Piqué. Los abogados evitaron brindar detalles sobre los argumentos presentados durante el procedimiento.

Antes de llegar a esta instancia, los equipos legales de ambos intentaron alcanzar un entendimiento fuera de los tribunales.

Las negociaciones se extendieron hasta poco antes de la audiencia e incluso contaron con la intervención de la jueza y la fiscalía, pero no se logró un acuerdo definitivo.

El conflicto tiene como antecedente el convenio firmado por la expareja en noviembre de 2022, después de anunciar su separación en junio de ese año. En aquel momento, Shakira y Piqué establecieron un esquema de visitas que contemplaba encuentros durante las vacaciones escolares, como Navidad, Semana Santa y Acción de Gracias. El acuerdo también incluía diez días mensuales de visitas para Piqué y el 70% del período de vacaciones de verano.

Sin embargo, con el paso del tiempo y la residencia de los niños en Miami, la organización de los desplazamientos comenzó a generar diferencias entre los padres.

Ahora será la Justicia española la encargada de determinar si corresponde mantener las condiciones originales o establecer nuevas reglas para los viajes durante los recesos escolares de corta duración.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El gran gesto de Shakira: donó casi 4 millones de dólares para construir un colegio en Colombia

Shakira sorprendió en París con un look impactante durante la Semana de la Moda

Shakira y Dua Lipa juntas por primera vez: cantaron "Antología" en Madrid

Shakira y Maluma se reencontraron en Madrid y cantaron sus dos hits juntos

Pampita y Martín Pepa se habrían separado otra vez: los motivos de la nueva ruptura

Lo que se lee ahora
Axel acusó a su exvestuarista por la cancelación de su show para el Papa León XIV en Córdoba. video
Espectáculos.

Axel rompió el silencio tras quedar afuera del show para el Papa en Córdoba

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Reordenarán las paradas de colectivos sobre avenida Fascio
Jujuy.

Modifican desde este jueves las paradas de colectivos en avenida Fascio

Comadrejas en San Salvador de Jujuy.
Jujuy

Matanza de comadrejas en Jujuy: un biólogo explicó por qué no hay que atacarlas

El Niño y los sismos en Jujuy: qué puede pasar 
Jujuy.

¿El Niño puede provocar sismos? Un geólogo explicó los riesgos reales para Jujuy

Conmoción por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de “Los Jaimitos”: tenía 56 años. 
Espectáculos.

Conmoción por la muerte de Daniel Bifulco, integrante de "Los Jaimitos": tenía 56 años

Imagen ilustrativa generada con IA.
Clima.

El Niño en Jujuy: "Este año la probabilidad de ocurrencia es del 100%, hay que prepararse"

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel