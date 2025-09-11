jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 07:10
Redes sociales.

Así es el sistema de alerta entre vecinos usado que salvó a un hombre de un accidente doméstico

La vigilancia mutua y la atención constante entre vecinos convirtieron un hábito cotidiano en un sistema eficaz de prevención y ayuda.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un simple alerta entre vecinos evitó un accidente grave gracias a un método de alerta que se basaba únicamente en vigilar la posición de una persiana. Cada mañana, la rutina consistía en revisar si las persianas de ambas casas estaban levantadas.

Fue así como se detectó que un hombre mayor había sufrido una caída durante la noche y no podía pedir auxilio por sí mismo.

Un sistema de alerta entre vecinos permitió rescatar a un hombre tras un accidente doméstico.

El alerta que refleja el compromiso de esta comunidad de vecinos

La historia, compartida por la usuaria @maru_lele en X, nació de la confianza y la atención mutua entre sus padres y el vecino, un hombre mayor y viudo. Ambas familias acordaron que, si alguna persiana permanecía cerrada al iniciar el día, el otro debía acercarse de inmediato para asegurarse de que todo estuviera bien.

Para aumentar la protección, también se entregaron copias de las llaves, de manera que pudieran entrar si no obtenían respuesta.

Un gesto tan simple como subir o bajar una persiana se transformó en la clave para detectar que algo no andaba bien en la casa de un vecino.

Hasta el episodio reciente, este sistema de vigilancia vecinal nunca había sido necesario. Sin embargo, una mañana, la persiana del vecino permaneció cerrada, rompiendo la rutina habitual. Ante esta señal, los padres y un amigo de la familia —descritos por @maru_lele como “fuertes y con experiencia cuidando personas mayores”— se dirigieron rápidamente a la casa del hombre.

Después de llamar varias veces al timbre y prepararse para usar la llave de reserva, escucharon un ruido desde el interior que confirmaba que el vecino estaba dentro, aunque en una situación irregular y preocupante.

Al entrar a la vivienda, encontraron al hombre tendido en el suelo. Según se informó, había sufrido una caída durante la noche y, al encontrarse su teléfono móvil fuera de alcance, no pudo pedir ayuda.

La caída de un hombre mayor puso a prueba un código secreto de solidaridad vecinal que, gracias a la observación diaria, terminó evitando una tragedia.

Permaneció varias horas sobre el piso, sin manera de comunicarse, hasta que la rutina de observar la persiana cerrada activó el sistema de alerta vecinal previamente acordado.

La pronta reacción aseguró un desenlace positivo. El hombre únicamente sufrió sensación de frío y no presentó heridas graves. La familia solicitó asistencia médica y contactó a los cinco hijos del vecino, quienes ya están analizando medidas adicionales para reforzar la seguridad y prevenir que un episodio similar se repita.

Por  Maria Eugenia Burgos

