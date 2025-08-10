domingo 10 de agosto de 2025

10 de agosto de 2025 - 09:12
Salud.

Bajar de peso y reducir grasa abdominal: la clave no está en los abdominales, según una experta

Una especialista asegura que hay un método más eficaz que el cardio para bajar de peso y quemar grasa abdominal que mejore el metabolismo.

Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
Bajar de peso y reducir grasa abdominal: la clave no está en los abdominales, según una experta

Bajar de peso y reducir grasa abdominal: la clave no está en los abdominales, según una experta

Bajar de peso y reducir grasa abdominal requiere más que hacer cientos de abdominales. Así lo afirma la médica integrativa y especialista en nutrición Isabel Belaustegui, quien desmonta la idea de que ejercicios como correr o sudar envuelto en plásticos eliminen la panza.

Su enfoque se centra en la flexibilidad metabólica, la capacidad del cuerpo para alternar entre glucosa y grasa como fuentes de energía.

Cuando el organismo prioriza el consumo de azúcar y pierde esta flexibilidad, aparece resistencia a la insulina, lo que dificulta la pérdida de peso, aumenta la inflamación y eleva el riesgo de enfermedades como diabetes tipo 2 e infartos. Un rollo persistente es, para la experta, una señal de metabolismo alterado y un perfil inflamatorio silencioso que daña órganos y tejidos.

La fuerza como estrategia para quemar grasa abdominal

Para Belaustegui, el entrenamiento de fuerza resulta más eficiente que el cardio tradicional. Ejercicios como sentadillas, dominadas o peso muerto activan mecanismos hormonales que movilizan las reservas grasas de forma más eficaz. Además, mejoran la composición corporal y optimizan la respuesta hormonal, clave en el proceso de pérdida de grasa.

Bajar de peso y reducir grasa abdominal: la clave no está en los abdominales, según una experta
Bajar de peso y reducir grasa abdominal: la clave no está en los abdominales, según una experta

Bajar de peso y reducir grasa abdominal: la clave no está en los abdominales, según una experta

Con el mismo tiempo y esfuerzo, el trabajo de fuerza no solo quema grasa abdominal, sino que hace al cuerpo más eficiente en su uso como energía.

Bajar de peso y reducir grasa abdominal: la clave no está en los abdominales, según una experta
Bajar de peso y reducir grasa abdominal: la clave no está en los abdominales, según una experta

Bajar de peso y reducir grasa abdominal: la clave no está en los abdominales, según una experta

Factores hormonales y estigma social

La especialista también señala que el sobrepeso no siempre se debe a falta de esfuerzo. Factores hormonales influyen en cómo el cuerpo responde a la dieta y el ejercicio. Muchas personas entrenan y se alimentan de forma saludable sin ver resultados por alteraciones en su metabolismo.

Su propuesta es un enfoque integral que combine fuerza, comprensión del metabolismo y manejo de hormonas, alejándose de estigmas y métodos poco efectivos. Para más información visitar a su médico personal.

