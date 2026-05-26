Caos en Avellaneda durante un evento gastronómico: desborde en la entrega de un sándwich récord

Saltaron las vallas para llevarse porciones de un sándwich gigante que buscaba batir un récord.

Este lunes feriado, en el partido bonaerense de Avellaneda , la celebración por el 25 de Mayo derivó en momentos de desorden cuando un evento gastronómico popular terminó con empujones y corridas en torno a un sándwich gigante de matambre a la pizza .

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La gente que se había acercado para recibir una porción , tras una larga espera , perdió la paciencia e ingresó por la fuerza al sector donde se preparaba el alimento antes de que los organizadores alcanzaran a comenzar con la distribución .

La propuesta, impulsada por la parrilla El Tano y con el acompañamiento del municipio encabezado por el intendente Jorge Ferraresi , buscaba conmemorar los 25 años del local junto a la fecha patria mediante la elaboración de un sándwich de 750 metros de longitud.

Descontrol en Avellaneda por un sándwich de matambre a la pizza gigante.

La actividad había despertado gran expectativa tanto en vecinos de la ciudad como en habitantes de distintas zonas del conurbano , quienes siguieron la difusión del evento durante varias semanas a través de las redes sociales . Desde las primeras horas del día, la organización se venía llevando adelante con normalidad, aunque algunas demoras terminaron extendiendo el cronograma más de lo previsto inicialmente.

El montaje del evento comenzó alrededor de las 11 de la mañana sobre la avenida Mitre, en la localidad de Wilde, adonde el matambre fue trasladado en camiones. Posteriormente, se inició el armado de las mesas para disponer los más de 700 metros de pan.

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Demoras en la preparación y primeros incidentes de desborde

El desorden se originó tras una larga espera en la preparación de la comida. De acuerdo con los presentes, el corte del pan empezó recién después de las 13 horas, y hacia las 16 horas los cocineros todavía continuaban trabajando en la elaboración del sándwich.

La demora en la distribución, junto con la ausencia de respuestas claras por parte de la organización, incrementó el descontento entre los asistentes.

Con el correr de los minutos, un grupo de personas terminó por sobrepasar las vallas de seguridad y se lanzó sobre las mesas donde se encontraba la comida. El video que encabeza la nota, registrado por uno de los presentes, exhibe cómo numerosos participantes se disputaban las porciones en medio de empujones, corridas y una situación general de desorden.

El comunicado de la parrilla El Tano tras el evento.

La organización expresó su pesar por lo ocurrido a través de un comunicado publicado en redes sociales. Desde la parrilla señalaron que “Durante casi toda la jornada se vivió un clima increíble, con familias, amigos y muchísima gente apoyando con respeto y buena energía”, aunque admitieron que el desenlace dejó “un sabor amargo”.

Desde la parrilla El Tano indicaron que, además de irrumpir en el sector donde se encontraba la comida, algunos asistentes también sustrajeron elementos que formaban parte de la estructura y el armado del evento.

Balance de la organización y cierre del evento deslucido

La organización remarcó el trabajo realizado y los “meses de dedicación” que demandó la iniciativa, y sostuvo que lo sucedido implicó una falta de respeto tanto hacia el equipo de trabajo como hacia las personas que aguardaban de manera ordenada.

Algunos vecinos afirmaron haber esperado durante horas sin recibir ninguna porción.

El encuentro, que tenía como objetivo establecer una marca y transformarse en una celebración popular de la localidad, quedó finalmente deslucido por la ausencia de control y el clima de tensión que se generó.

De acuerdo con lo informado por los organizadores, para concretar este registro histórico —que contó con la certificación de un escribano en el lugar— se utilizaron 1500 kilos de matambre, 1050 panes de 75 centímetros cada uno y 7500 huevos. La preparación alcanzó una extensión total de 700 metros y permitió obtener más de 7000 porciones.