viernes 07 de noviembre de 2025

7 de noviembre de 2025 - 15:39
Moda y tendencias.

Chau a las riñoneras en esta primavera-verano: llegan las mini bags cruzadas

Las mini carteras ganan terreno por su practicidad y toque chic en esta temporada primavera-verano para el día o la noche, desterrando a las riñoneras

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Chau a las riñoneras en esta primavera-verano: llegan las mini bags cruzadas

Mini bags cruzadas, de colores y con tachas

Compactas pero rendidoras, permiten llevar lo esencial (celular, llaves, billetera chica, labial) y liberan las manos, algo clave para eventos, recitales o paseos.

Por qué desplazan a las riñoneras

La riñonera fue reina por su comodidad unisex y su aire urbano, pero las mini bags suman versatilidad formal: funcionan con vestidos, sastrería ligera, looks casuales o deportivos. Además, afinan la silueta y aportan punto focal sin recargar.

El plus: correa regulable para usar al hombro o cruzada, lo que permite ajustar el calce según el cuerpo y la ocasión.

Formas, texturas y cómo combinarlas

La tendencia trae formatos redondos, rectangulares o tipo sobre, con materiales que van desde cuero y eco-cuero hasta lona técnica. Se ven cierres visibles, botones joya, brillos, acrilatos y cadenas.

  • Día: neutros (negro, beige, nude, blanco) con lino, denim claro y zapatillas livianas o sandalias planas.

  • Tarde/noche: metalizados, charol o glitter con vestido lencero, mules o sandalias altas.

  • Sporty: lona o nylon con shorts amplios, remera básica y zapatillas de running.

Pelo y make para potenciar el look

Con temperaturas altas, mandan peinados simples: colas altas, trenzas, rodete bajo o wet hair. El maquillaje privilegia piel fresca, rubor en crema, gloss y cejas peinadas; a la noche, delineado gráfico o sombras metalizadas que hacen juego con herrajes o cadenas de la mini bag.

Guía rápida de compra

  • Tamaño: que entre el celular (medí tu modelo).

  • Correa: regulable y cómoda en el hombro.

  • Cierre: seguro (broche, imán o cierre completo).

  • Material: fácil de limpiar y acorde a tu uso (fiesta vs. diario).

  • Color: uno neutro para todos los días y uno “statement” para levantar looks.

Cómo llevarla (y no fallar)

Usada cruzada alta estiliza y marca cintura; al hombro suaviza un look formal. Con sastrería fresca logra equilibrio entre cómodo y elegante; con remera oversize y shorts suma contraste chic. En fiestas, versión mini joya con cadena fina y brillo es un must have.

