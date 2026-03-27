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27 de marzo de 2026 - 07:05
Tecnología.

"Estamos perdiendo los recuerdos reales": el impacto de la IA en las fotos

Una psicóloga advirtió que la inteligencia artificial (IA) ya modifica imágenes sin que el usuario lo note y cambia la forma en que recordamos.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Los teléfonos ya vienen con inteligencia artificial para modificar la foto aunque vos no quieras, no lo podés evitar”, explicó la psicóloga Anabella Serventi en diálogo con TodoJujuy . Según detalló, estos sistemas ajustan colores, profundidad y detalles para generar una imagen más atractiva que la realidad.

Presentan una realidad más perfecta que la que vos estás viendo”, señaló la especialista.

La búsqueda de una perfección constante

Para la especialista, este fenómeno no es casual: responde a una necesidad social cada vez más marcada. “Ya no nos bancamos las imperfecciones, la perfección se volvió baratísima porque la tenemos al alcance de la mano”, analizó .

En ese sentido, explicó que la inteligencia artificial refuerza una idea de “vida ideal” que muchas veces no coincide con la experiencia real.

Cómo cambia la forma de recordar

Más allá de la imagen en sí, el impacto más profundo está en la memoria. “Muy pocas personas se sientan a ver fotos en familia… hoy vemos lo que el celular nos recuerda y nada más”, advirtió.

Esto, según indicó, afecta la construcción de la historia personal y familiar. “Se está perdiendo esa memoria colectiva que se construía al recordar juntos”, sostuvo.

Otro punto clave es cómo la tecnología modifica la experiencia de los momentos. “No todo tiene que estar registrado en el dispositivo, hay que volver al registro emocional del momento”, remarcó la psicóloga.

Embed - ANABELLA SEWRVENTI TJ

Situaciones cotidianas

Hay personas que miran un recital a través del celular o que priorizan grabar en lugar de vivir la experiencia. “Vas a ver el concierto o lo vas a mirar a través de la pantalla?”, planteó.

Frente a este escenario, la psicóloga propuso recuperar prácticas que permitan reconectar con los recuerdos reales. Desde elegir qué momentos registrar hasta volver a imprimir fotos o armar álbumes, como forma de darle valor a la memoria. “Antes cuidábamos las fotos porque eran limitadas, hoy registramos todo, pero no todo es necesario”, explicó .

Cuando una foto también emociona

Finalmente, destacó que las imágenes siguen teniendo un fuerte impacto emocional. “Una foto es un disparador de lo biográfico, te conecta con lo que estabas viviendo en ese momento”, señaló. Por eso, advirtió que el desafío no es dejar la tecnología, sino usarla con más conciencia.

Fotos IA (1)

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