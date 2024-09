Estos son los cinco trucos para extender la vida útil de tu celular

Hoy en día no podemos vivir sin teléfono celular, ya que se convirtieron en una extensión de nosotros mismos. Pero resulta fundamental conocer algunos trucos para extender la vida útil de la batería.

Trucos para alargar la vida útil de la batería

Actualizá tu sistema operativo regularmente

Las actualizaciones de software no solo ofrecen nuevas funciones y mejoras de seguridad, sino que también optimizan el rendimiento general del dispositivo. Mantené tu sistema operativo al día para garantizar un funcionamiento óptimo y una mayor durabilidad de tu celular.

Cuidá la batería

La batería es uno de los componentes más críticos de cualquier dispositivo móvil, ya que suelen hincharse y funcionar mal si no lo cargamos adecuadamente. Para prolongar su vida útil, evitá exponer tu celular a temperaturas extremas y no cargarlo durante largos períodos de tiempo. Además, es recomendable utilizar cargadores originales para no promover el sobrecalentamiento de la batería.

Optimizá el almacenamiento

Un almacenamiento saturado puede ralentizar significativamente tu celular y afectar su rendimiento. Liberá espacio regularmente eliminando aplicaciones que no usás, archivos duplicados y fotos y videos multimedia innecesarios. Considerá utilizar servicios de almacenamiento en la nube para respaldar tus datos y mantener tu dispositivo más ágil.

Utilizá fundas y protectores de pantalla

Proteger físicamente tu celular es crucial para prevenir daños por caídas, golpes y arañazos. Invertí en fundas resistentes y protectores de pantalla de calidad para mantener tu dispositivo en buenas condiciones. Recordá que la prevención es clave para evitar caras reparaciones o la necesidad de reemplazar tu celular prematuramente.

Limpiá regularmente tu celular

El polvo, la suciedad y los residuos pueden acumularse en los puertos de carga, los altavoces y las rejillas de ventilación de tu celular, lo que puede afectar su funcionamiento. Limpialo regularmente con un paño suave y evitá el uso de productos químicos abrasivos que puedan dañar su superficie. Siguiendo estos simples trucos, vas a poder extender notablemente la vida útil de tu celular y disfrutar de un rendimiento óptimo durante más tiempo.

También podés leer: Trucos y recomendaciones para ver quién te bloqueó de Whatsapp

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.