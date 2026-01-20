La ocupación hotelera de Salta en enero fue de apenas el 35%

Preocupa la baja de la ocupación hotelera en Salta

El inicio de la temporada turística de verano fue negativo para Salta. Durante la primera quincena de enero de 2026, la ocupación hotelera alcanzó apenas el 35% en la ciudad capital y rondó el 40% en el promedio provincial, cifras muy por debajo de los niveles habituales para esta época del año.

Desde el sector turístico advirtieron que estos números representan una caída significativa respecto a temporadas anteriores, cuando la ocupación solía ubicarse cerca del 55% en el mismo período. La baja actividad ya tuvo consecuencias concretas, con cierres de hoteles y restaurantes y un impacto directo en el empleo.

Salta de noche Baja en la ocupación hotelera: un problema que se arrastra desde 2025 La situación se arrastra desde el año pasado, durante todo 2025, el turismo en la provincia vecina registró caídas de entre 20 y 25 puntos porcentuales en comparación con años anteriores. Aunque había expectativas de una mejora para 2026, el inicio de la temporada no confirmó ese escenario, por el contrario genera preocupación de cara al resto del verano, ya que no se esperan mejoras sustanciales para el cierre de enero. En ese contexto, el sector mantiene expectativas moderadas para febrero, impulsadas por el carnaval y algunos eventos puntuales.

Cierres, hoteles vacíos y riesgo para el empleo La caída de la ocupación hotelera ya provoca graves consecuencias en el sector turístico, con dificultades para afrontar costos básicos, cierres de hoteles y restaurantes y reducción de la actividad, lo que impacta directamente en el empleo y en miles de puestos de trabajo en la provincia.

