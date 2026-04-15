Por qué conviene usar vinagre antes de freír las papas fritas

Agregar vinagre al agua de cocción fortalece la textura de las papas fritas y evita que se deshagan al freírlas.

La incorporación de vinagre en la elaboración de papas fritas se volvió una práctica habitual tanto en cocinas profesionales como en el ámbito doméstico , con el propósito de optimizar su consistencia y evitar que pierdan estructura durante la cocción.

Sociedad. La receta viral de cebolla con manteca que arrasa en TikTok: simple, económica y llena de sabor

Sumar vinagre al agua de hervor ayuda a lograr papas más firmes por fuera y crocantes al freírlas, sin que se rompan. Así lo señaló el chef David Davidov en declaraciones a Food Republic , una afirmación respaldada también por publicaciones como The Daily Meal y Times of India .

El fundamento de esta técnica está en el proceso químico que genera la acidez del vinagre . Su componente principal, el ácido acético , disminuye el nivel de pH del agua de cocción e interactúa con la pectina presente en la estructura de la papa.

El ácido acético del vinagre actúa sobre la pectina de las células de la papa y protege su forma durante la fritura.

Como resultado, se refuerzan las paredes celulares del tubérculo y se retrasa su degradación mientras se cocina. Según The Daily Meal , este efecto favorece que las papas mantengan su forma y no se desarmen al momento de freírlas.

El chef Alex Guarnaschelli, citado por ese mismo medio, indicó que aplica este procedimiento tanto en la preparación de papas fritas como en chips dentro de su restaurante.

Hervir papas en vinagre ayuda a que el almidón llegue a la superficie, generando papas fritas más crujientes y doradas.

Este procedimiento también incide en la cantidad de almidón y líquido presente en las papas. De acuerdo con Food Republic, sumergirlas o cocinarlas en una mezcla de agua con vinagre favorece que el almidón migre desde el interior hacia la parte externa.

Al momento de freírlas, ese almidón acumulado en la superficie facilita la formación de una capa crocante, mientras que el centro conserva una textura más tierna. A su vez, el carácter ácido del vinagre ayuda a reducir la presencia de azúcares en la superficie, evitando que se quemen o se oscurezcan en exceso y logrando un dorado más parejo.

El procedimiento también fue abordado desde un enfoque científico por expertos citados en Times of India, quienes explican que el vinagre frena la descomposición de la estructura celular de la papa, ayudando a que conserve su consistencia firme y crocante durante la fritura. Por su parte, Kitchen Journal sostiene que este recurso optimiza la textura al disminuir la presencia de almidón y agua, logrando así un resultado más seco y con menor absorción de aceite.

La acidez del vinagre favorece un color dorado uniforme en las papas fritas al limitar la caramelización excesiva de los azúcares.

Los especialistas subrayan que la proporción de vinagre utilizada durante la cocción es tan reducida que no modifica el gusto natural de la papa, siempre y cuando se recurra a vinagre blanco destilado y luego se laven las papas tras el hervor. Esta afirmación fue validada mediante ensayos llevados a cabo tanto en ámbitos gastronómicos profesionales como en cocinas domésticas, de acuerdo con Food Republic.

Cómo cocinar papas fritas con vinagre sin que se desarmen

Para obtener buenos resultados al hacer papas fritas con el uso de vinagre, se aconseja respetar un método respaldado por especialistas y publicaciones culinarias de prestigio.

La técnica comienza con el corte de las papas en bastones parejos, que luego deben colocarse en una solución de agua con vinagre. Según Food Republic, la medida orientativa es añadir una cucharada de vinagre por litro de agua, optando en lo posible por vinagre blanco debido a su perfil neutro y su nivel de acidez equilibrado.

papas fritas.jpg

A continuación, las papas deben cocinarse en esa preparación líquida durante algunos minutos. Tanto The Daily Meal como Times of India señalan que esta etapa, denominada “blanqueado” o “precocción”, suele extenderse entre 10 y 20 minutos —según el espesor de los cortes—, hasta lograr que queden suaves en el interior pero con buena consistencia.

Una vez terminado ese paso, resulta clave retirar el exceso de agua y secarlas por completo. Este punto es determinante para que, al entrar en el aceite caliente, se genere una superficie dorada y crocante, evitando además que se cocinen con vapor en lugar de freírse correctamente.

La técnica sugerida por Food Republic y respaldada por el chef David Davidov se basa en una fritura en dos etapas: en la primera, las papas se cocinan en aceite a temperatura moderada, alrededor de 150 °C, hasta que estén hechas por dentro pero aún pálidas.

papas fritas.jpg

Después se retiran para que pierdan calor y, en una segunda instancia, se vuelven a sumergir en aceite más caliente, cercano a los 190 °C, hasta lograr un tono dorado uniforme y una superficie bien crocante. Este sistema, sumado al agregado de vinagre en el proceso previo, permite que conserven su estructura y alcancen la textura buscada.

Las papas con mayor contenido de almidón, como las variedades Idaho o Russet, suelen responder mejor a este procedimiento. Gracias a la acción del vinagre, el almidón de la superficie se vuelve gelatinoso y genera una especie de capa protectora que resguarda el interior y ayuda a desarrollar una cobertura firme.

Tanto especialistas como publicaciones del rubro recomiendan descartar vinagres con sabores intensos, como el balsámico, para no alterar el gusto final. Para quienes desean probar variantes, el vinagre de manzana puede sumar un toque sutil distinto, siempre que se utilice en cantidades controladas.

Papas fritas Papas fritas

La aplicación conjunta de todas estas etapas hace posible lograr en el hogar un resultado similar al de las papas fritas de restaurante: una superficie crocante y un interior tierno, además de una estructura intacta después de freírlas, de acuerdo con informes de Food Republic.