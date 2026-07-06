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6 de julio de 2026 - 20:22
País.

Quién era Chatterbox, el youtuber que murió en un accidente en la Ruta 5

El youtuber Chatterbox falleció a los 27 años junto a su padre en un accidente múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 5.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La comunidad de creadores de contenido y miles de seguidores despidieron este lunes a Sebastián Funes, conocido en las redes sociales como Chatterbox, quien falleció a los 27 años junto a su padre en un accidente múltiple ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, en cercanías de Pehuajó.

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El joven era uno de los creadores de contenido sobre videojuegos más populares de Argentina. Su canal de YouTube superaba los 1,6 millones de suscriptores, donde construyó una amplia audiencia gracias a videos de humor, desafíos, reacciones y partidas de videojuegos.

Su carrera como influencer

Sebastián Funes comenzó en 2018 con publicaciones en TikTok, aunque fue en YouTube donde alcanzó mayor reconocimiento. En 2023 celebró haber superado el millón de suscriptores, un hito que marcó el crecimiento sostenido de una comunidad que continuó expandiéndose hasta convertirse en una de las más importantes del país dentro del segmento gamer.

Entre los videojuegos que protagonizaban su contenido se encontraban Fortnite, The Backrooms Game y Stumble Guys, además de transmisiones en vivo en las que interactuaba permanentemente con sus seguidores. Su estilo espontáneo y humorístico le permitió consolidar un fuerte vínculo con un público mayoritariamente joven.

Distinción como creador de contenidos

Además de su actividad en YouTube, Funes desarrollaba una intensa presencia en Twitch, plataforma en la que reunía más de 114.000 seguidores. Su trayectoria incluso lo llevó a participar en los Coscu Army Awards, evento que distingue a los principales creadores de contenido de habla hispana.

Uno de los videos más exitosos de su carrera fue publicado en marzo de 2022. En él protagonizaba una divertida interacción con un niño durante una partida de Fortnite, contenido que superó las cinco millones de reproducciones y se convirtió en uno de los más vistos de su canal.

Presencia en redes sociales

En Instagram también compartía aspectos de su vida cotidiana y de su trabajo como creador digital. Durante las últimas semanas había publicado contenido relacionado con las figuritas del Mundial 2026 y se había sumado a distintas tendencias virales de las redes sociales.

Su última publicación en YouTube estuvo dedicada al videojuego Skibidi Toilet Zombie, perteneciente al universo Monster Up, mientras que en sus redes promocionaba un evento temático de Dragon Ball Z, donde tenía previsto enfrentarse al creador de contenido Unxavi, un encuentro que finalmente no pudo concretarse.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida de seguidores, colegas e influencers, quienes destacaron su cercanía con la comunidad, su humor y la influencia que logró entre miles de niños y adolescentes argentinos.

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