Quién es el nuevo millonario que ganó $335 millones en la Quiniela Plus

Un vecino de Olavarría acertó la combinación completa de la Quiniela Plus.

Un vecino de Olavarría logró dar en el blanco con todos los números de la Quiniela Plus y se hizo acreedor a un premio millonario que supera los $335 millones , convirtiéndose en uno de los mayores premios registrados últimamente en esta localidad bonaerense .

Según informaron desde la lotería , se trata de un jugador habitual de esta modalidad, aunque su identidad permanecerá en reserva por motivos de seguridad . La boleta le permitió quedarse con el monto completo , ya que este sorteo no descuenta impuestos .

La boleta que resultó ganadora se despachó en una agencia de lotería situada en la intersección de Pellegrini y Necochea , en pleno corazón de la ciudad. La noticia despertó gran curiosidad y entusiasmo entre los vecinos y los clientes frecuentes del local , quienes ahora aguardan para ver si el afortunado se presentará a reclamar el premio .

Se informó que el sorteo arrojó dos ganadores , quienes deberán repartir el pozo , por lo que cada uno percibirá alrededor de $335.017.150 . En el sorteo que entregó el millonario pozo , los números que resultaron favorecidos fueron: 2 – 8 – 13 – 26 – 32 – 47 – 55 – 74 .

Los apostadores que lograron acertar la combinación completa se llevaron el premio máximo de esta modalidad, administrada por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires.

Olavarría no es ajena a la buena fortuna: en varias oportunidades, la ciudad bonaerense ya registró ganadores de importantes montos a través de juegos oficiales, lo que mantiene viva la esperanza de miles de vecinos que día a día intentan su suerte con la Quiniela y otras alternativas de azar.

Qué es la Quiniela Plus y cómo se juega

La Quiniela Plus se posiciona como uno de los juegos más elegidos por los apostadores bajo la administración de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Para participar, los jugadores deben seleccionar ocho cifras dentro del rango del 00 al 99.

En cada sorteo se extraen 20 números, y el premio más importante se asigna a quien logra coincidir con las ocho cifras seleccionadas. Además, hay recompensas de menor valor para aquellos que aciertan solo parte de la combinación.

Por su dinámica de juego y los elevados premios que frecuentemente pone en juego, la Quiniela Plus se ha transformado en una de las opciones de apuestas más populares y concurridas a lo largo de todo el territorio argentino.