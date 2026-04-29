Receta de locro argentino: historia, ingredientes y tiempo para prepararlo

Con la llegada del 1° de mayo , hay una comida que vuelve a aparecer en muchas mesas argentinas casi como un ritual: el locro. Más que una receta, es una tradición bien nuestra, de esas que invitan a reunirse, cocinar en cantidad y tomarse el tiempo para preparar algo sabroso, rendidor y cargado de historia.

Se viene. Cuánto cuesta hacer un locro pulsudo para el Día del Trabajador en Jujuy

Pero el locro no es de esas comidas que se resuelven a las apuradas. Al contrario: para que salga bien, necesita organización previa , paciencia y ese tiempo de cocina que también forma parte del plato. Desde poner en remojo algunos ingredientes hasta dejar que la olla haga su trabajo a fuego lento, todo en el locro pide dedicación.

Por eso, si la idea es prepararlo para este Día del Trabajador , lo mejor es empezar a pensarlo con anticipación. Porque el locro se disfruta mucho más cuando se respeta su proceso: una receta bien criolla, ideal para los días frescos y perfecta para compartir en familia.

El origen del locro argentino

El locro es una comida emblemática de Argentina, especialmente consumido en las regiones del noroeste y en los días festivos nacionales. Esta preparación, que tiene sus raíces en las culturas precolombinas, combina ingredientes locales como maíz, zapallo y porotos con influencias españolas, resultando en un guiso robusto y nutritivo. Con el paso del tiempo, el locro llegó a las mesas argentinas, sin embargo, en sus inicios era una comida que aportaba calor y energía en días de frio y se elaboraba con "lo que se tenia en la casa", esos puñados de carne, zapallo y maiz que quedaban de otras preparaciones.

Es mucho más que un simple plato; es una tradición culinaria que une a las familias y a las comunidades alrededor de la mesa en los días fríos de invierno. Su preparación es casi un ritual, donde cada ingrediente se añade con cuidado y se cocina a fuego lento para desarrollar todos sus sabores.

Receta de locro argentino tradicional

La preparación del locro comienza con la selección de los mejores ingredientes: maíz blanco, porotos, zapallo, y una variedad de carnes como panceta, chorizo colorado y carne de res. Estos ingredientes se cocinan juntos lentamente, permitiendo que los sabores se mezclen y resulten en un guiso espeso y sustancioso.

El dato

Uno de los ingredientes que hacen que tu locro se destaque son los "cuiritos de cerdo" y las manitos de chancho. Esto debe hervirse de manera separada de los otros ingredientes para quitarle la grasa y ablandarlos.

Productos para el locro Productos para el locro

Tiempo de preparación

El tiempo total para preparar locro argentino tradicional es de aproximadamente 3 horas. Este tiempo incluye:

30 minutos para la preparación de los ingredientes.

2 horas y 30 minutos para la cocción del guiso.

Hay que tener en cuenta que es necesario remojar el maíz y los porotos al menos 12 horas, desde la noche anterior.

Ingredientes

500 g de maíz blanco (remojado la noche anterior).

250 g de porotos (remojados la noche anterior).

1 kg de zapallo cortado en cubos.

500 g de panceta salada.

2 chorizos colorados.

500 g de carne de res (falda o paleta).

2 cebollas picadas.

3 dientes de ajo picados.

1 pimiento rojo picado.

1 puerro picado.

1 cebolla de verdeo picada.

2 hojas de laurel.

Pimentón dulce y picante a gusto.

Sal y pimienta a gusto.

Caldo de carne, cantidad necesaria.

Cuánto cuesta hacer un locro para el 25 de mayo (Foto ilustrativa) Cuánto cuesta hacer un locro para el 25 de mayo (Foto ilustrativa)

Cómo hacer locro argentino tradicional, paso a paso

Una chef da vida a la cocina italiana en este retrato gastronómico, mientras prepara con maestría una deliciosa pasta en el restaurante. Un banquete visual de sabores auténticos que captura la esencia italiana en cada plato. (Imagen ilustrativa Infobae)