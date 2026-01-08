Sobrevivió tras ser golpeado por una ventana que cayó desde un cuarto piso

Le cayó una ventana mientras tomaba café

Un episodio tan inusual como peligroso se registró en el barrio porteño de Palermo, donde un hombre resultó herido mientras desayunaba en la vereda de una cafetería. De manera repentina, una ventana de blindex se desprendió desde un cuarto piso y cayó sobre él, provocándole lesiones de consideración.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de un edificio cercano, en cuyas imágenes se observa el momento en que el vidrio impacta directamente sobre la cabeza de la víctima. Según informaron fuentes del SAME, el hombre sufrió un traumatismo de cráneo y cortes profundos en la cabeza y en uno de sus brazos, donde se vieron afectados tres tendones.

Personal médico arribó rápidamente al lugar del incidente, en la intersección de Ciudad de la Paz y Jorge Newbery, y brindó las primeras atenciones antes de trasladarlo al Hospital Pirovano. Allí confirmaron que, pese a la gravedad del episodio, el paciente se encontraba fuera de peligro.

En paralelo, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B intervinieron en el lugar y dieron aviso a los Bomberos de la Ciudad, quienes inspeccionaron el departamento desde el cual se desprendió la estructura. El inmueble estaba deshabitado y el encargado del edificio tenía la llave, ya que su propietario reside en la provincia de Córdoba. Como medida preventiva, los bomberos retiraron la segunda hoja de blindex que permanecía en la ventana para evitar nuevos riesgos.

