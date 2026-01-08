Tomás Holder fue víctima de un secuestro durante sus vacaciones en Punta Cana

Tomás Holder fue secuestrado en Punta Cana.

Tomás Holder informó que sufrió un secuestro durante sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana. La noticia fue difundida por Juan Etchegoyen, quien relató la angustiante situación que atravesó el influencer, generando gran preocupación por su seguridad y la de su pareja.

“Están pasando cosas fuertes con Tomás Holder. Estoy tratando de tomar contacto nuevamente con él y con su mamá pero la información de último momento es que el ex GH denuncia que fue retenido ilegítimamente de su libertad y hay preocupación por él”, introdujo el periodista.

Tomás Holder fue secuestrado en Punta Cana. Angustia y denuncia de retención en Punta Cana Continuando con los datos que compartió, Etchegoyen manifestó: “Lo que me cuenta Tomás es que vivió un calvario en un hotel de Punta Cana. Me dice que le robaron mucho dinero pero que la plata no es el problema, sino que el problema grave es la retención ilegítima de la libertad y me dice 'nos robaron en la habitación y además me robaron en la cara y me dijeron riéndose en el hotel que iban a hacer un informe de esto'. Denuncia robos Holder y que lo tuvieron secuestrado".

“Nos hicieron pagar una cena de 220 dólares que no fuimos porque mi novia se sentía mal. No nos dejaban salir y querían que perdamos nuestro vuelo si no se pagaba eso. Estamos hablando del hotel cinco estrellas llamado Royal Tonchic Punta Cana”, sumó Etchegoyen acerca de su diálogo con Holder.

Tomás Holder denunció que fue secuestrado en sus vacaciones en Punta Cana, República Dominicana. “Solo quiero que como argentino jamás les pase algo así porque sé que hay familias que no se puede permitir un viaje así y no estaría bueno que caigan en la mano ladrones así. Por supuesto que si alguien del hotel quiere hablar tiene el espacio en este programa también”, indicó sobre el tema el periodista. Secuestro y robos: el llamado de alerta de Tomas Holder Y manifestó: “Está denunciando Holder reducción ilegítima de la libertad y denuncia robos. Esto que dice Tomás es un secuestro señores. Es gravísimo todo. Me dice de nuevo Holder esto que denuncia y pide por favor que nunca nadie vaya a este lugar”. El exparticipante de Gran Hermano denunció reducción ilegítima de la libertad y robo. “Espero que alguien ayude a Tomás, ya no le llegan mensajes míos. Espero que haya podido salir de Punta Cana porque me preocupa que haya sucedido algo peor de lo que cuenta. Nos prohibieron salir del hotel me dice Tomás, yo nunca escuché algo así”, acabó diciendo el ex Gran Hermano. Embed

