Una receta saludable y llena de vitaminas: ensalada de papas al pesto

La papa es uno de los tubérculos más solicitados para el consumo humano.

A veces resulta todo un desafío dar con los acompañamientos adecuados para los platos principales , aquellos que armonizen tanto con los sabores como con las texturas . Sin embargo, la ensalada de papas con pesto se presenta como una opción perfecta.

Se trata de una alternativa ideal que brinda nutrientes y una mezcla de sabores deliciosa que la convierte en una elección destacada . Esta guarnición incluye ingredientes fundamentales en la cocina, como el ajo y la cebolla , reconocidos tanto por su capacidad de realzar los sabores como por sus beneficios nutricionales .

Según el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) , el ajo destaca por sus múltiples propiedades: antioxidante, cardioprotectora, anticancerígena, antiinflamatoria, inmunomoduladora, antidiabética, antiobesidad y antibacteriana .

La ensalada de papas al pesto es una alternativa con grandes beneficios para complementar la comida.

Por su parte, la cebolla aporta también numerosas ventajas para la salud : es rica en vitamina C y fibra , contiene macro y micronutrientes esenciales para el bienestar general , y se caracteriza por su bajo contenido calórico , de acuerdo con lo señalado por el CIAD .

Esta ensalada resulta perfecta para quienes desean incorporar un plato nutritivo que favorezca una alimentación balanceada y promueva el bienestar general.

Receta de ensalada de papas con pesto

Se trata de una de las preparaciones que se pueden consultar en el sitio web de Larousse Cocina. La combinación de sus ingredientes la convierte en un acompañamiento ideal para diversas comidas. Su elaboración es sencilla y, en promedio, requiere unos 45 minutos para estar lista.

Ingredientes

Pesto

2 tazas de hojas de albahaca

1 manojito de cebollín

2 dientes de ajo

1/3 de taza de piñones

1/3 de taza de queso parmesano, rallado

2 cucharadas de jugo de limón amarillo

3/4 de taza de aceite de oliva + cantidad suficiente

Cómo preparar ensalada de papas al pesto.

Terminado

700 g de papas cambray

1 cucharada de sal de mar

pimienta negra molida , al gusto

, al gusto 1/2 cebolla morada , cortada en julianas

, cortada en julianas 1 manojito de arúgula baby

1 manojito de berros

100 g de jitomates cherry, cortados por la mitad

Preparación

Pesto

En un procesador de alimentos, combine todos los ingredientes y triture hasta lograr una mezcla homogénea y cremosa.

Prepara una deliciosa ensalada con ingredientes naturales que contienen un alto valor nutrimental.

Terminado

Coloque las papas sobre una bandeja para horno , rocíelas generosamente con aceite de oliva y sazone con sal y pimienta al gusto.

sobre una , rocíelas generosamente con y sazone con y al gusto. Hornéelas a 200°C durante aproximadamente 15 minutos , o hasta que queden tiernas por dentro y doradas y crujientes por fuera . Retírelas y póngalas en un bol , mezclándolas con el pesto ; reserve.

durante aproximadamente , o hasta que queden y . Retírelas y póngalas en un , mezclándolas con el ; reserve. En un plato grande, haga una base con arúgula y berros, agregue las papas y los tomates cherry, y complete con un poco más de pesto si lo desea.

La ensalada de papas al pesto es la ideal para acompañar platos.

¿Qué aporta la papa?

La papa se encuentra entre los tubérculos más consumidos por las personas, destacándose por su sabor característico que la vuelve prácticamente imprescindible en numerosos platos de la gastronomía. Crece bajo la superficie del suelo, adoptando formas generalmente ovaladas y presentando tonalidades que van del amarillo al morado o blanco.

Según un artículo de El Poder del Consumidor, “la principal característica nutrimental de la papa es ser una excelente fuente de energía al mismo tiempo que provee vitaminas, minerales y fibra”.

Además, la papa constituye una fuente significativa de vitaminas del grupo B y minerales esenciales como el fósforo y el magnesio.

Esta guarnición contiene ingredientes como el ajo y la cebolla dos de los elementos esenciales para la cocina.

También brinda diversos antioxidantes, incluyendo carotenos y flavonoides, que, según se ha señalado en análisis anteriores, ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo de sus membranas provocado por los radicales libres, contribuyendo a la prevención de ciertas enfermedades crónicas y degenerativas. Este efecto antioxidante es especialmente pronunciado en las variedades con piel rosada, como la papa cambray.

Por su contenido nutricional y su sabor distintivo, la papa se ha consolidado como un ingrediente esencial y un acompañamiento destacado en la cocina, tanto a nivel local como internacional.