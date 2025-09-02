martes 02 de septiembre de 2025

2 de septiembre de 2025 - 09:26
Farándula.

Sofía Aldrey habló del romance de Fede Bal y apuntó contra Evelyn Botto

La empresaria puso en evidencia tanto al conductor de Resto del mundo como a la panelista de Olga, señalando su implicación en la situación.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Sofía Aldrey rompió el silencio sobre el romance de Fede Bal y Evelyn Botto: “Ella siempre lo persiguió”.

Sofía Aldrey rompió el silencio sobre el romance de Fede Bal y Evelyn Botto: "Ella siempre lo persiguió".

A raíz de la confirmación del vínculo amoroso entre Fede Bal y Evelyn Botto, Sofía Aldrey, exnovia del actor, sorprendió con un comentario punzante sobre la relación entre ambos. En diálogo con LAM, la joven aseguró que la panelista de Olga “siempre estuvo detrás de él”.

Lee además
A pocos días de que Melody Luz anunciara su separación de Alexander Caniggia, el mediático comenzó a coquetear con sus seguidoras a través de sus stories de Instagram.
Será??

Alex Caniggia recién separado y bajo sospecha de nuevo amor con una "ex hermanita"
Nicki Nicole confirmó nuevo novio.
Espectáculos.

¡Romance confirmado! La foto de Nicki Nicole con su nuevo novio

La situación se dio cuando un cronista le comentó que el conductor habría iniciado un romance con la panelista. La reacción de Aldrey fue inmediata: “Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo”, contó la expareja del actor.

Sofía Aldrey, Fede Bal y Evelyn Botto.

Viejos episodios y críticas a Evelyn

Luego recordó un episodio concreto: “De hecho, una vez él me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn?’ Así que esto viene de largo”, señaló, y añadió: “¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río. Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy, en la mesa estaba Evelyn, y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”.

Con estas declaraciones, la expareja de Fede Bal dejó en evidencia su crítica hacia Evelyn Botto, asegurando que la relación con el actor no es algo reciente.

Cómo recuerda Sofía Aldrey a Fede Bal, a dos años y medio de la escandalosa separación.

Lejos de entrar en polémicas, Sofía aclaró su postura: “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”, aunque reconoció que la fidelidad debía provenir de su entonces novio, y no de la otra persona involucrada.

La ex de Fede Bal recordó la infidelidad con un insólito posteo.

Humor, comparaciones y recuerdos del encuentro

Entre risas, el periodista lanzó una broma: “Así que Evelyn sería Tatiana, ¿no?”, y ella respondió con un toque de sarcasmo: “Tampoco hay que compararla con la China Suárez. La verdad, no conozco bien a ninguna de las dos. Además, yo no era amiga de Evelyn. Y tampoco hace falta que lo busquen tanto; viste que él siempre aparece, incluso en los lugares más inesperados”.

Sofía Aldrey rompió el silencio sobre el romance de Fede Bal y Evelyn Botto.

Por otro lado, Pepe Ochoa difundió un momento que tuvo lugar a mediados de 2021, cuando Andy Kusnetzoff organizó en su programa Urbana Play un encuentro entre Evelyn y Fede Bal, quien asistió con barbijo, en plena época de pandemia, cumpliendo así el deseo de la panelista.

Emilia Mernes fue reina de la FNE.
Recuerdos.

El día que Emilia Mernes fue reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Por  Victoria Marín

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy.
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Choque colectora RN 9 - altura parque de diversiones
Tránsito.

Perdió el control y casi cae al vacío en la bajada de Alto Comedero

Camilo, el bailarín de la peatonal de Jujuy.
Indignante.

Le robaron los ahorros a Camilo, el bailarín de la peatonal de San Salvador de Jujuy

Carrera de medicina en Jujuy
Educación.

Hoy inicia la preinscripción para la carrera de Medicina en Jujuy

El lunes 1 de septiembre empieza el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Continúa el cronograma de pagos: cuándo cobran los estatales en septiembre 2025

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel