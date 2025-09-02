Sofía Aldrey habló del romance de Fede Bal y apuntó contra Evelyn Botto

Sofía Aldrey rompió el silencio sobre el romance de Fede Bal y Evelyn Botto: “Ella siempre lo persiguió”.

A raíz de la confirmación del vínculo amoroso entre Fede Bal y Evelyn Botto , Sofía Aldrey , exnovia del actor, sorprendió con un comentario punzante sobre la relación entre ambos. En diálogo con LAM , la joven aseguró que la panelista de Olga “siempre estuvo detrás de él”.

Será?? Alex Caniggia recién separado y bajo sospecha de nuevo amor con una "ex hermanita"

La situación se dio cuando un cronista le comentó que el conductor habría iniciado un romance con la panelista. La reacción de Aldrey fue inmediata: “Ah, sí, ya sé, sí. Siempre lo persiguió ella, porque cada vez que iba a lo de Andy (Kusnetzoff), le mandaba mensajes, todo ”, contó la expareja del actor.

Luego recordó un episodio concreto: “De hecho, una vez él me dijo ‘¿a vos te pones celosa, Evelyn ?’ Así que esto viene de largo”, señaló, y añadió: “ ¿Sabés cuándo? Cuando se rompió el brazo en Río . Mirá cómo me acuerdo, porque hizo un programa con Andy , en la mesa estaba Evelyn , y le dijo ‘Sofía está celosa de Evelyn’”.

Con estas declaraciones, la expareja de Fede Bal dejó en evidencia su crítica hacia Evelyn Botto , asegurando que la relación con el actor no es algo reciente.

Cómo recuerda Sofía Aldrey a Fede Bal, a dos años y medio de la escandalosa separación.

Lejos de entrar en polémicas, Sofía aclaró su postura: “Yo jamás estaría con alguien que está en pareja. No se me cruza por la cabeza”, aunque reconoció que la fidelidad debía provenir de su entonces novio, y no de la otra persona involucrada.

La ex de Fede Bal recordó la infidelidad con un insólito posteo.

Humor, comparaciones y recuerdos del encuentro

Entre risas, el periodista lanzó una broma: “Así que Evelyn sería Tatiana, ¿no?”, y ella respondió con un toque de sarcasmo: “Tampoco hay que compararla con la China Suárez. La verdad, no conozco bien a ninguna de las dos. Además, yo no era amiga de Evelyn. Y tampoco hace falta que lo busquen tanto; viste que él siempre aparece, incluso en los lugares más inesperados”.

Sofía Aldrey rompió el silencio sobre el romance de Fede Bal y Evelyn Botto.

Por otro lado, Pepe Ochoa difundió un momento que tuvo lugar a mediados de 2021, cuando Andy Kusnetzoff organizó en su programa Urbana Play un encuentro entre Evelyn y Fede Bal, quien asistió con barbijo, en plena época de pandemia, cumpliendo así el deseo de la panelista.