Sporting Kansas City vs Vancouver Whitecaps FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Por la semana 29 de la MLS, Vancouver Whitecaps FC y Sporting Kansas City se enfrentan el sábado 20 de septiembre desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio Children's Mercy Park.

Así llegan Sporting Kansas City y Vancouver Whitecaps FC El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Sporting Kansas City en partidos de la MLS Sporting Kansas City no pudo ante Real Salt Lake en el America First Field. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego y ha perdido 3. En esos últimos partidos, le convirtieron 14 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de Vancouver Whitecaps FC en partidos de la MLS Vancouver Whitecaps FC venció 7-0 a Philadelphia Union en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2, ha empatado 1 y ha perdido 1, con 15 goles en el arco rival y 5 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 26 de julio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Vancouver Whitecaps FC sacó un triunfo, con un marcador 3 a 0.

Fechas y rivales de Sporting Kansas City en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs LA Galaxy: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Minnesota United: 4 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Houston: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Vancouver Whitecaps FC en los próximos partidos de la MLS Semana 15: vs Portland Timbers: 24 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Seattle Sounders: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs San José Earthquakes: 5 de octubre - 22:00 (hora Argentina)

Semana 26: vs Orlando City SC: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs FC Dallas: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Horario Sporting Kansas City y Vancouver Whitecaps FC, según país Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas

Colombia y Perú: 19:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

