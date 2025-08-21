jueves 21 de agosto de 2025

21 de agosto de 2025 - 16:59
País.

Suben los sueldos de los senadores: superarán los $10,2 millones

La suba surge del acuerdo paritario con los gremios del Congreso y pasarán, desde noviembre próximo, a cobrar más de $10,2 millones en bruto.

Federico Franco
Por  Federico Franco
A los senadores le quedarán en mano un aproximado entre $6,5 y $7 millones.
El aumento se da tras el cierre de una paritaria con los gremios del Congreso, que estableció un incremento acumulado del 7,52% a lo largo de los últimos meses.

Los senadores argentinos están sextos en el ránking de legisladores mejores pagos de América Latina.
Senadores argentinos.

Senadores argentinos.

¿Cómo se calcula este monto?

  • Desde abril de 2024, se estableció un sistema de módulos para determinar la dieta de los senadores: 2.500 módulos base, más 1.000 por gastos de representación y 500 por desarraigo (para quienes viven fuera de la Ciudad de Buenos Aires), lo que arroja un total de 4.000 módulos.

  • La última paritaria para empleados del Congreso incluyó una mejora salarial acumulada del 7,52%, calculada con:

    • 1,3% de aumento y bono remunerativo de $25.000 en junio, julio y agosto.

    • 1,2% de aumento mensual más bono de $20.000 durante septiembre, octubre y noviembre.

  • Con estos ajustes, el valor por módulo quedará en 2.554 pesos, lo que multiplica los 4.000 módulos y resulta en un ingreso bruto superior a los $10,2 millones.

  • En mano (es decir, descontando Ganancias y otros descuentos), el percibo será considerablemente menor, aunque aún así elevado.

    • Antecedentes recientes

    • En junio de 2025, un acuerdo paritario anterior ya había elevado el sueldo bruto de los senadores a más de $9,5 millones mensuales, gracias a aumentos que se habían aplicado con retraso.

    • Incluso, en abril pasado, tras descongelar las dietas, se suma un extra aproximado de $250.000 brutos

