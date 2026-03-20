Subieron las ventas mayoristas en Argentina pero cayeron en supermercados y shoppings

El consumo en Argentina mostró un comportamiento desigual durante enero de 2026. Según datos publicados por el INDEC, las ventas en autoservicios mayoristas crecieron, mientras que en supermercados y shoppings registraron caídas en la comparación interanual.
En concreto, las ventas en mayoristas aumentaron 1,3%, mientras que en supermercados bajaron 1,2% y en centros de compras cayeron 0,1%.
Qué pasó con las ventas en supermercados
El informe indicó que el índice de ventas a precios constantes en supermercados cayó 1,2% interanual, mientras que en la comparación mensual también mostró una leve baja del 0,1%.
Sin embargo, a precios corrientes, las ventas alcanzaron los $2.339.233 millones, lo que representó un incremento del 25,1% frente al mismo mes de 2025.
Entre los rubros que más crecieron en términos nominales se destacaron:
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Carnes: +49,4%
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Verdulería y frutería: +38,3%
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Alimentos preparados y rotisería: +32,5%
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Panadería: +27,2%
Cómo pagaron los consumidores
En cuanto a los medios de pago, la tarjeta de crédito fue la más utilizada, con el 43,1% del total de las ventas.
Le siguieron:
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Tarjeta de débito: 25%
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Efectivo: 17,1%
El uso de efectivo mostró un aumento interanual del 35,4%, mientras que las operaciones con débito crecieron 8,5%.
Repunte en mayoristas y caída en shoppings
En el caso de los autoservicios mayoristas, el índice de ventas mostró una suba del 0,8% respecto al mes anterior, marcando un leve repunte en el sector.
Por otro lado, las ventas en centros de compras totalizaron $5.676,8 millones a precios constantes, con una caída interanual del 0,1%.
Dentro de los shoppings, los principales consumos fueron:
Cómo se comportó el consumo por región
El informe también detalló la evolución de las ventas en shoppings por región, a precios corrientes:
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Ciudad de Buenos Aires: $139.315 millones (+23,8%)
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Gran Buenos Aires: $169.135 millones (+20,3%)
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Región Pampeana: $117.122 millones
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Región Cuyo: $36.178 millones (+21,2%)
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Región Norte: $26.764 millones (+7,8%)
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Patagonia: $24.205 millones (+21%)
Los datos reflejan un escenario de consumo heterogéneo, con señales de recuperación en algunos segmentos como los mayoristas, pero con caídas en otros canales clave como supermercados y shoppings.
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