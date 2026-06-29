Suiza y Argelia se juegan la continuidad en el Mundial de 16avos de final

Suiza recibe el próximo viernes 3 de julio a Argelia por la llave 15 del Mundial, a partir de las 00:00 (hora Argentina) en el BC Place Stadium.
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Suiza recibe el próximo viernes 3 de julio a Argelia por la llave 15 del Mundial, a partir de las 00:00 (hora Argentina) en el BC Place Stadium.
El conjunto de Murat Yakin llega tras conquistar con autoridad el Grupo B, mientras que el equipo dirigido por Vladimir Petković avanzó a la fase eliminatoria como una de las mejores terceras después de un desenlace cargado de tensión en el Grupo J.
Suiza firmó una sólida primera fase. Debutó con un empate 1-1 frente a Catar, luego goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y jugará nuevamente una nueva fase eliminatoria al imponerse 2-1 a Canadá en Vancouver.
Habitual protagonista de las últimas Copas del Mundo, la Nati alcanzó los cuartos de final en Italia 1934, Francia 1938 y Suiza 1954. Además, desde Estados Unidos 1994 logró avanzar a los octavos de final en cinco de sus seis participaciones mundialistas.
Argelia, en tanto, tuvo un recorrido mucho más exigente para conseguir la clasificación. Comenzó con una derrota por 3-0 ante Argentina, reaccionó con un valioso triunfo por 2-1 frente a Jordania y selló su pase gracias a un vibrante empate 3-3 contra Austria.
El conjunto africano regresó a una Copa del Mundo tras doce años de ausencia y vuelve a disputar una instancia de eliminación directa con la ilusión de igualar su mejor campaña. Su actuación más destacada fue en Brasil 2014, cuando alcanzó los octavos de final y llevó a Alemania hasta la prórroga en una de las actuaciones más recordadas de su historia.
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FUENTE: BsAs (DataFactory)
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