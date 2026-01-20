Talleres vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

El próximo viernes 23 de enero, a partir de las 22:15 (hora Argentina), Newell`s visita a Talleres, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del Apertura.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 15 de diciembre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Newell`s se quedó con la victoria por 1 a 3.

