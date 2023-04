Tamara Báez asegura que L-Gante le dedicó su nuevo tema

image.png

La influencer participó en una nueva dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde sus seguidores le consultaron si se sintió mencionada en la letra romántica del nuevo tema de L-Gante. En respuesta, la influencer reveló que el cantante le había compartido algunas partes de la canción hace algún tiempo y que al final de la misma, la nombra.

Tras la publicación del nuevo material musical del cantante, los seguidores reaccionaron casi de inmediato, lo que generó cierto debate en las redes sociales. Mientras algunos internautas creen que la canción está dedicada a la empresaria Wanda Nara, otros sostienen que en realidad la pieza se refiere a la influencer.

“Se nota que es dedicado a Tami. Ojalá vuelvan, ustedes se aman”, “Como cuando tenes todo el bille pero no la tenés a ella, ¡ja!”opinaron fans del referente de la cumbia 420, mientras que por otro lado, otros señalaron: “Andá por Wanda, si la Amas lucha por ella” y “Parece más para Wanda que para Tamara, ¿o me equivoco?”, criticó otro usuario.

Tamara Báez acusó a L-Gante de no ir a ver a su hija y él publicó su número

La breve tregua entre Tamara Báez y L-Gante llegó a su fin durante las primeras horas del último viernes, cuando volvieron a enfrentarse debido a un tema relacionado con su hija en común. La influencer compartió en sus redes sociales que hacía tiempo que el cantante no la visitaba y, como represalia, él tomó la peor decisión: publicó su número de teléfono. Después de viralizar el número, L-Gante comentó con picardía que él no había sido el responsable de tal acción.

Agotada de ser blanco de mensajes y llamadas de gente que no conocía durante la madrugada, la mediática decidió devolverle "el favor". “No me llamen más por favor. Jami está durmiendo. ¿Qué necesidad, no? Los turros cuidan a la familia. Un turro no presume que anda con minas, si todos sabemos que hace tres años esas mismas pibas con las que estás ahora cruzaban de vereda si te veían. No me hagas enojar Elián. Las cosas como son, mucha gira te está haciendo mal”, escribió furiosa.

Después de aclarar que cambiaría el chip para frenar el acoso de la gente, lanzó: “¿Le dicen que se rescate? Ahora yo no puedo usar mi celular tranquila mientras vos te estás enfiestando. Tomátelasssss”.