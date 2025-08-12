Taylor Swift comunicó el lanzamiento de su nuevo disco, "The Life of a Showgirl"

La superestrella del pop, Taylor Swift, volvió a causar furor en las redes sociales. La cantante, ganadora de 14 premios Grammy, publicó un video a las 12:12 del 12 de agosto, donde revela que sostiene en sus manos su próximo álbum. En la imagen se observa la portada del disco, aunque está parcialmente borrada.
Este momento ocurrió durante su participación como invitada en el pódcast New Heights, conducido por su pareja, Travis Kelce, y su cuñado, Jason Kelce. «Así que quería enseñarte algo», dijo la artista mientras sacaba lentamente de debajo de la mesa un maletín verde menta con las iniciales TS.
La revelación del nuevo álbum y la expectación previa
Antes de que su cuñado mostrara impaciencia, Taylor reveló que el maletín contenía su próximo disco, titulado The Life of a Showgirl. «TS 12», comentó Travis con una sonrisa, encantado de poder compartir públicamente la noticia, haciendo alusión al número total de álbumes que ha lanzado su pareja.
Los indicios sobre la participación de la cantante en el pódcast comenzaron a surgir el lunes, cuando Jason Kelce publicó una foto que mostraba la silueta de su invitada próxima. La publicación se volvió viral, y los fans empezaron a especular acertadamente sobre su identidad. De hecho, la camiseta que llevaba Jason era de Taylor Swift.
Diversas marcas se sumaron al entusiasmo generado por la noticia en las redes sociales. La firma de cosméticos Too Faced expresó: "¡Estamos tan listos para esto!". Walmart, la cadena de supermercados, comentó: "Por favor no jueguen conmigo". Por su parte, el programa estadounidense Access Hollywood publicó: "Conocemos muy bien esta silueta", haciendo referencia al tema All Too Well de la cantante.
Gran respuesta del público y novedades en la carrera de Taylor Swift
En apenas unas horas desde el anuncio, el breve video superó los 3 millones de “me gusta”, y los seguidores esperan con emoción el miércoles, día en que se transmitirá la entrevista completa entre los hermanos Kelce y Taylor Swift. Aunque no está confirmado si el álbum se lanzará ese mismo día o en otra fecha, es seguro que el pódcast ofrecerá algún adelanto. En el sitio oficial de Taylor ya es posible reservar el disco en distintos formatos, incluyendo vinilo, casete y CD.
Además, en Spotify, la cantante lanzó una nueva playlist titulada And baby, that’s show business for you (Y, cariño, así funciona el mundo del espectáculo). Esta selección reúne grandes éxitos de distintas etapas de su carrera.
Al momento del anuncio del nuevo álbum, en uno de los espacios publicitarios de Times Square, en Nueva York, se difundió un código QR que permite acceder directamente a esta lista de canciones.
Es importante mencionar que su última publicación en redes sociales fue el anuncio de haber recuperado finalmente los derechos sobre sus álbumes, que antes estaban bajo el control de Scooter Braun. La artista de Pensilvania nunca había poseído la propiedad total de sus obras, y tras casi seis años logró comprarlos por una suma no revelada.
