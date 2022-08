Advierten sobre el peligroso uso del Whatsapp Rojo. 

Whatsapp cuenta con más de 2000 millones de usuarios y es por eso que existen distintas versiones y programas que imiten sus prestaciones. Whatsapp Plus Rojo es una versión no oficial del servicio de mensajería y usarla puede provocar que te suspendan la cuenta.

El nuevo Whatsapp Plus Rojo es un APK -Paquete de Aplicación Android- que remplaza a la popular plataforma de mensajería de la empresa de Mark Zuckerberg. Como no es una versión oficial del Whatsapp, para bajarla hay que recurrir a sitios web.

No es una versión que Whatsapp apruebe, por lo que puede suceder que una vez instalada, tu número se vea bloqueado de forma temporal: Meta penaliza a los usuarios que no tienen el Whatsapp oficial descargado y que lo hayan conseguido por fuera de las tiendas mencionadas.

La empresa explicó que “si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’, significa que probablemente estás usando una versión de Whatsapp no autorizadaen lugar de la aplicación oficial de Whatsapp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de Whatsapp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente”.

Alerta Al usarlo puede provocar que te suspendan la cuenta. Twitter

Hay otroriesgo vinculado al uso de Whatsapp Plus: siendo que muchos descargan APKs por fuera de las tiendas oficiales, es posible que se trate de versiones que incluyen malware y que, en tanto, roben información de los dispositivos e incluso dinero de cuentas asociadas.

Las funciones del Whatsapp Rojo

Bloqueo de la aplicación: Podrás bloquear la app utilizando un patrón o tu huella dactilar.

Impide la eliminación de los mensajes: Si tus contactos se arrepienten de algo que te escribieron, no podrán eliminar los mensajes.

No verán cuando estás escribiendo: La leyenda 'escribiendo' no aparecerá mientras lo estás haciendo así que tu contacto no sabrá en qué momento le vas a responder ese mensaje.

No sabrán cuando veas un estado: Los estados de Whatsapp funcionan como las Historias de Instagram: Cuando ves el de alguien, esa persona sabe que lo viste. En esta versión no sabrán cuando veas dichos estados.

NUEVO WHATSAPP ROJO OFICIAL CON NUEVOS EMOJIS PARA

Cómo descargar Whatsapp Rojo

Descarga desde la aplicación Whatsapp Plus desde el navegador de tu celular; ya instalada abrí la app y andá al menú de la parte superior derecha; allí encontrarás la opción universal, después los "estilos" y la herramienta de íconos; podrás personalizar el icono del color que más te guste, hay varias opciones disponibles como azul, rojo, rosa, gris, naranja y más y luego da clic en finalizar y ya podrás ver el logo del color que hayas elegido.