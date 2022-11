Alerta mundial por un hackeo de Whatsapp: hay cuentas argentinas comprometidas. 

La importante brecha de seguridad se vio violada de esta manera. La semana pasada se publicó en un foro de una comunidad de hackers el ofrecimiento al mejor postor una base de datos de 487 millones de números de teléfono. Al mismo tiempo, estos números pertenecen a 84 países diferentes, y allí se encuentran los 2 millones de damnificados de la Argentina.

Para las “ofertas” de los más de 32 millones de teléfonos hackeados en los Estados Unidos, el oferente pide U$S 7.000, mientras que por el Reino Unido (unos 11 millones y medio de números), U$S 2.500. En lo que refiere a Alemania, que son un poco más de 6 millones de teléfonos, solicita US$ 2.000 por la información robada.

Alerta Quienes realizaron el hackeo obtuvieron información de los usuarios utilizando una técnica conocida como scraping. Twitter

Todo esto podría traer como consecuencia que la información adquirida se utilice con fines de marketing, campañas publicitarias o phishing, e incluso suplantación de identidades.

Amenaza de los hackers a Whatsapp

El hackeo y la oferta de la base de datos fueron revelados por Cybernews, un portal especializado en ciberseguridad y fraudes online. Investigadores se contactaron con los hackers para pedirles una muestra de los datos conseguidos. Luego de un análisis, se llegó a la conclusión que todos los números incluidos en la muestra son usuarios reales de Whatsapp.

En la base de datos filtrados hay números de teléfono de usuarios de Argentina (2,3 millones), Uruguay (1,5 millones), Brasil (8 millones), México (13 millones), Perú (8,1 millones) y Chile (6,8 millones), entre otros países de América, Asia, Europa y África.

Los expertos aconsejan prestar atención a recomendaciones de ciberseguridad como mantener actualizado tu antivirus, no hacer click en enlaces sospechosos y no compartir por redes sociales información sensible, como nombres de usuario, contraseñas y números de tarjetas de crédito.