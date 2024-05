La serie vuelve con una nueva adaptación. Aseguran cambios significativos en este proyecto, distanciándolo de una simple remake de "The Office".

Streaming.. Detalles del nuevo lanzamiento de The Office, a 10 años de su último capítulo

Después de más de diez años desde que los seguidores dijeran adiós a la adorada serie "The Office" , una nueva comedia establecida en el mismo contexto que la adorada empresa de suministros de oficina, Dunder Mifflin , estará disponible en las plataformas de transmisión.

Quienes serán los actores que protagonizarán esta serie

En relación a este próximo programa de comedia, aún existen numerosos aspectos por descubrir, aunque hasta ahora se ha confirmado la identidad de dos de los actores principales, lo cual proporciona una pista relevante. Sin embargo, ¿Quién asumirá los roles que dejaron Steve Carell y sus colegas?

Uno de los seleccionados es Domhnall Gleeson, un actor irlandés de cuarenta años, con experiencia también como director y escritor. Su nombre será reconocido por ser parte de la misma familia que los actores Brian Gleeson y Brendan Gleeson, quienes son respectivamente hermano y padre de Domhnall.

Aunque sus primeros pasos en la fama fueron como Bill Weasley en algunas películas de Harry Potter, el verdadero despegue de Gleeson se produjo en la década del 2010. Después de participar en películas como Anna Karenina y series como Black Mirror, el actor irlandés obtuvo un papel protagónico en Una cuestión de tiempo, una destacada comedia romántica de los últimos años donde compartió escena con Rachel McAdams y una entonces desconocida Margot Robbie.

Con el transcurso del tiempo, el actor ha alternado entre roles en proyectos de envergadura como Star Wars, donde interpretó al General Hux, y apariciones en series como Run y Los fontaneros de la Casa Blanca.

Por otro lado, se suma al elenco de The Office la destacada actriz italiana Sabrina Impacciatore, de 56 años, quien puede ser menos reconocida para el público en comparación con Domhnall. A menos que hayan seguido de cerca The White Lotus, donde se dio a conocer al interpretar el papel de la gerente del hotel en la segunda temporada.

Un rol que le valió una nominación al premio Emmy como actriz de reparto y que le ha proporcionado esta excelente ocasión para continuar exhibiendo su destreza en la comedia. Y qué mejor plataforma para hacerlo que The Office.

Aunque flote en el ambiente una sensación de nostalgia y se alcancen altas expectativas, aún no se ha confirmado la presencia de algún integrante del reparto original en cameos especiales. Sin embargo, es seguro que la fórmula del falso documental, que proporciona una visión íntima de la cotidianidad de los personajes y en ocasiones rompe la barrera entre la ficción y la audiencia, seguirá siendo un elemento fundamental en esta nueva entrega.

De qué tratará la nueva adaptación de The Office

Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore se están preparando para reintroducir al público en el mundo de la comedia a través de un formato de falso documental, siguiendo la estela dejada por la famosa serie estadounidense "The Office". La nueva producción, aún sin título, promete revivir el estilo distintivo que marcó a su antecesora, ambientando la trama en un periódico histórico del oeste de Estados Unidos que enfrenta la amenaza de su desaparición.

El proyecto cuenta con un destacado equipo de talentos, encabezado por Greg Daniels, reconocido por su trabajo en la adaptación de "The Office" para la audiencia estadounidense, y Michael Koman, co-creador de "Nathan For You". Ambos desempeñarán el papel de showrunners, aportando un enfoque fresco al exitoso formato de falso documental.

“El equipo de documentales que inmortalizó la sucursal de Dunder Mifflin en Scranton está buscando un nuevo tema cuando descubren un periódico histórico moribundo del Medio Oeste y el editor intenta revivirlo con reporteros voluntarios”, detalla el mensaje de prensa compartido.

La elección de situar la nueva serie en un periódico proporciona una excelente oportunidad para adentrarse en la narrativa humorística, al mismo tiempo que se presenta una reflexión social sobre la situación actual de los medios de comunicación convencionales.

Lisa Katz, quien lidera los contenidos de NBCUniversal Entertainment, mostró su emoción por este proyecto, destacando que, incluso después de más de diez años desde el último episodio de "The Office", la serie sigue atrayendo a nuevos seguidores. “En asociación con Universal Television y dirigida por el equipo creativo de Greg Daniels y Michael Koman, esta nueva serie presenta un elenco de personajes en un entorno propicio para la narración cómica: un periódico”, afirmó.

Los mentores originales de "The Office", Ricky Gervais y Stephen Merchant, también tienen un papel en la producción, asegurando que se preserve la esencia que hizo que la serie fuera tan memorable. Esta serie no solo lanzó la carrera de muchos de sus actores, convirtiéndolos en figuras destacadas, sino que también ganó cinco premios Emmy durante su transmisión desde 2005 hasta 2013.