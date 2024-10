Hoy miércoles se conmemora el Día Internacional de la No Violencia, decretado por la ONU en honor a uno de los principales líderes del movimiento no violento, Mahatma Gandhi.

Acontecimientos.. Efemérides: Hoy es el Día Internacional de la No Violencia

Efemérides: Hoy es el Día Internacional de la No Violencia.

Este miércoles 2 de octubre se conmemora el Día Internacional de la No Violencia , decretado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en honor a uno de los principales líderes que ha existido de movimientos no violentos: Mahatma Gandhi. Los detalles, en la nota.

image.png

Efemérides: Hoy es el Día Internacional de la No Violencia

El 2 de octubre se celebra el Día Internacional de la No Violencia y se escogió esta fecha en honor a uno de los principales líderes que ha existido de movimientos no violentos: Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India y quién definió la no violencia como: "la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.