lunes 19 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
19 de enero de 2026 - 12:25
Streaming.

El Diablo Viste a la Moda 2 tiene fecha confirmada de estreno en los cines

La esperada secuela del icónico film regresa a la pantalla grande y ya tiene fecha de estreno: los fanáticos podrán disfrutarla a partir del 30 de abril de 2026.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El diablo viste a la moda 2: fecha de cuándo se estrena la película. &nbsp;

El diablo viste a la moda 2: fecha de cuándo se estrena la película.

 

Tras casi veinte años desde que se convirtió en un ícono del cine y la moda, El diablo viste a la moda regresará con una secuela que ya despierta gran interés. La confirmación llegó directamente de los estudios responsables de la producción: Disney y 20th Century Studios.

Lee además
La nueva versión de la exitosa serie de fantasía adaptará las siete novelas a lo largo de un extenso período de 10 años.
Streaming.

Según Warwick Davis, la nueva serie de "Harry Potter" será más fiel a los libros que las películas
Las Guerreras K-Pop 
Infancia.

¿Por qué Las Guerreras K-Pop se convirtieron en la película más vista en la historia de Netflix?

El diablo viste a la moda 2 tiene fecha de estreno definida: debutará en los cines de América Latina el 30 de abril de 2026.

El diablo viste a la moda 2.

"El diablo viste a la moda 2": el regreso de un clásico

El diablo viste a la moda 2 continúa la historia iniciada en la película de 2006, inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger. El filme original cautivó tanto a la audiencia como a los críticos gracias a su retrato del implacable universo de la moda y de la exigente editora Miranda Priestly, encarnada por Meryl Streep.

La primera entrega superó los 326 millones de dólares en taquilla y se consolidó como un referente del cine contemporáneo, dejando diálogos icónicos y un marcado impacto cultural.

Meryl Streep y Anne Hathaway están de vuelta en la pantalla grande, con la secuela de un clásico del cine.

El diablo viste a la moda 2 retoma la trama presentada en la película de 2006, basada en la obra literaria de Lauren Weisberger. La entrega original logró conquistar tanto al público como a la crítica por su fiel representación del despiadado mundo de la moda y de la imponente editora Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep.

Con más de 326 millones de dólares recaudados, la primera película se transformó en un clásico moderno, dejando líneas memorables y un legado cultural significativo.

La dirección está a cargo de David Frankel.

Elenco principal de "El diablo viste a la moda 2"

El elenco oficial incluye el regreso de varias de las estrellas más recordadas de la primera película: Meryl Streep retoma su rol como Miranda Priestly, Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, Emily Blunt interpreta nuevamente a Emily Charlton y Stanley Tucci retorna como Nigel Kipling, entre otros.

A este núcleo se suman nuevas incorporaciones como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak y Pauline Chalamet. Durante algunas jornadas de filmación también se vio a la cantante Lady Gaga, lo que elevó aún más la expectativa sobre la estética y el estilo de la continuación.

La película estará dirigida nuevamente por David Frankel, responsable del filme original, mientras que Aline Brosh McKenna retorna como guionista, asegurando coherencia en el tono y la perspectiva narrativa de la secuela.

Después de casi dos décadas de convertirse en un fenómeno cultural, El diablo viste a la moda tendrá una secuela.

Después de años de especulaciones y anhelos por parte de los seguidores, la decisión de revivir esta historia responde tanto al legado perdurable del clásico del cine como a la posibilidad de reflejar la evolución del mundo editorial y de la moda en plena era digital.

La secuela mostrará a los personajes más icónicos lidiando con situaciones inéditas tanto en lo laboral como en lo personal, casi veinte años después de los hechos de la primera película.

Embed

Con su llegada prevista a los cines el 30 de abril de 2026, el vibrante mundo de la moda neoyorquina y la icónica revista Runway se preparan para reaparecer en la pantalla grande.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Según Warwick Davis, la nueva serie de "Harry Potter" será más fiel a los libros que las películas

¿Por qué Las Guerreras K-Pop se convirtieron en la película más vista en la historia de Netflix?

Verano cinéfilo desde Jujuy: las dos películas que recomienda un especialista

Uno por uno: todos los artistas que estarán en el Cosquín 2026

Dos representantes de Jujuy ganaron el Pre Cosquín y subirán al Atahualpa Yupanqui en 2026

Lo que se lee ahora
Representantes de Jujuy estarán en Cosquín.
¡Felicidades!

Dos representantes de Jujuy ganaron el Pre Cosquín y subirán al Atahualpa Yupanqui en 2026

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por tormentas en Jujuy.
Tiempo.

Emiten alerta naranja por tormentas fuertes en Jujuy

Terrible choque en la Ruta 9/34 en Salta.
Salta.

Terrible choque entre un colectivo y dos camionetas en Ruta 34

Crecida en Lozano. video
A estar atentos.

Ríos crecidos y rutas cortadas por la lluvia en Jujuy

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos video
Atención.

Hay rutas intransitables en Jujuy por la crecida de ríos y arroyos

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad. video
Transporte.

Retienen en Buenos Aires dos colectivos que viajaban a Jujuy con graves fallas de seguridad

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel