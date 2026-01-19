El Diablo Viste a la Moda 2 tiene fecha confirmada de estreno en los cines

El diablo viste a la moda 2: fecha de cuándo se estrena la película.

Tras casi veinte años desde que se convirtió en un ícono del cine y la moda , El diablo viste a la moda regresará con una secuela que ya despierta gran interés . La confirmación llegó directamente de los estudios responsables de la producción: Disney y 20th Century Studios .

El diablo viste a la moda 2 tiene fecha de estreno definida: debutará en los cines de América Latina el 30 de abril de 2026 .

El diablo viste a la moda 2 continúa la historia iniciada en la película de 2006 , inspirada en la novela homónima de Lauren Weisberger . El filme original cautivó tanto a la audiencia como a los críticos gracias a su retrato del implacable universo de la moda y de la exigente editora Miranda Priestly , encarnada por Meryl Streep .

La primera entrega superó los 326 millones de dólares en taquilla y se consolidó como un referente del cine contemporáneo , dejando diálogos icónicos y un marcado impacto cultural .

Meryl Streep y Anne Hathaway están de vuelta en la pantalla grande, con la secuela de un clásico del cine.

La dirección está a cargo de David Frankel.

Elenco principal de "El diablo viste a la moda 2"

El elenco oficial incluye el regreso de varias de las estrellas más recordadas de la primera película: Meryl Streep retoma su rol como Miranda Priestly, Anne Hathaway vuelve como Andy Sachs, Emily Blunt interpreta nuevamente a Emily Charlton y Stanley Tucci retorna como Nigel Kipling, entre otros.

A este núcleo se suman nuevas incorporaciones como Kenneth Branagh, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak y Pauline Chalamet. Durante algunas jornadas de filmación también se vio a la cantante Lady Gaga, lo que elevó aún más la expectativa sobre la estética y el estilo de la continuación.

La película estará dirigida nuevamente por David Frankel, responsable del filme original, mientras que Aline Brosh McKenna retorna como guionista, asegurando coherencia en el tono y la perspectiva narrativa de la secuela.

Después de casi dos décadas de convertirse en un fenómeno cultural, El diablo viste a la moda tendrá una secuela.

Después de años de especulaciones y anhelos por parte de los seguidores, la decisión de revivir esta historia responde tanto al legado perdurable del clásico del cine como a la posibilidad de reflejar la evolución del mundo editorial y de la moda en plena era digital.

La secuela mostrará a los personajes más icónicos lidiando con situaciones inéditas tanto en lo laboral como en lo personal, casi veinte años después de los hechos de la primera película.

Con su llegada prevista a los cines el 30 de abril de 2026, el vibrante mundo de la moda neoyorquina y la icónica revista Runway se preparan para reaparecer en la pantalla grande.