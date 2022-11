Horror.. Escándalo en Brasil ya no que dejaron subir a una modelo plus size al avión

Escándalo en Brasil ya no que dejaron subir a una modelo plus size al avión.

“Después de horas de rogar, me devolvió todas las maletas que ya habían facturado alegando que tendría que comprar clase ejecutiva o no viajaría”, contó. Y manifestó que “me están negando el derecho a viajar. Estoy desesperada, ayúdenme, no quieren que me embarque por gorda”.

La modelo también recalcó que llegó a Líbano con un pasaje en clase turista de la aerolínea Air France y “no tuvo problemas”. Qué vergüenza que una empresa como Qatar Airways permita este tipo de discriminación contra las personas! ¡Estoy gorda, pero soy como todos los demás!”, se quejó.

La modelo de Brasil no encontró una solución

Juliana había viajado al país árabe con su mamá, su hermana y su sobrino. Sin poder resolver la situación por el momento, la influencer de talla grande permanece en el Líbano con su mamá mientras que su hermana volvió a San Pablo con su hijo.

“Estoy atrapada en el Líbano. Querían que mi madre se fuera y me dejara sola aquí en el Líbano. Pero no hablo inglés ni árabe. Ella lo rechazó”, explicó.

La modelo manifestó que además está teniendo “gastos de hotel y taxi que no necesitaba” y dijo que su situación se vuelve preocupante: “No tengo el dinero para mantenerme aquí por más tiempo”. También indicó que ahora la aerolínea le exige que pague otro boleto para su mamá y subir el suyo a clase ejecutiva.

Por último, la brasileña afirmó que “!fui extremadamente humillada frente a toda la gente en el aeropuerto! ¡Todo porque soy gorda”, escribió en su alegato.