Fueron a una cervecería y en el ticket apareció un insulto homofóbico.

Se trata de la cervecería Pope, un gran establecimiento ubicado en el kilómetro 40.5 de la Ruta Panamericana, a la altura de la localidad de Del Viso, dentro del partido bonaerense de Pilar. Dos chicas y tres chicos, vecinos de Malvinas Argentinas, una localidad cercana, fueron a festejar el cumpleaños de uno de ellos.

Una vez ubicados en el bar, uno de los chicos del grupo fue a hacer el pedido, acercándose hasta la barra 2. Tras ordenar la comida y la bebida, le entregaron un bíper para que esperara sentado en su mesa hasta que estuviera todo listo.

Viral Tras realizar el pedido en la barra, notaron un insulto en el ticket. Twitter

Junto con el dispositivo, le entregaron el ticket con la descripción del pedido. Mientras esperaban que los llamaran, leyeron la lista, y se encontraron con una desagradable sorpresa: un insulto homofóbico.

Jennifer, la cumpleañera, contó que “me dio mucha bronca cuando nos dimos cuenta, pero mis amigos no me dejaron hacer nada en ese momento porque no querían que se arme un escándalo y que se arruine mi cumpleaños”.

Qué decía en el ticket

Junto al pedido de una limonada, figuraba el detalle “sin jengibre y menta”. Pero al lado habían agregado, entre paréntesis, “puto”. Amargados por este hallazgo, los jóvenes no pudieron disfrutar el momento.

La cumpleañera detalló que “comimos y nos fuimos enseguida”. Pero también tomaron una foto del ticket, antes de devolverlo para retirar el pedido en la barra. Los jóvenes radicaron una denuncia formal en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

También trataron de ponerse en contacto con los responsables del local, a través de las redes sociales, pero no tuvieron ninguna respuesta y explicó que “yo quiero que pidan disculpas públicas y que esta persona no esté atendiendo al público si tiene un problema con gente que tiene una orientación sexual distinta a la de él”, manifestó la chica, que detalló que la persona que los atendió se llamaba Lucas.