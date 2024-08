Horóscopo de agosto: qué le depara a cada signo del zodíaco. 

Además, tendrás un mes muy movidito y no pararás un solo instante porque las fiestas y las reuniones con tus amigos serán habituales.

Para Tauro, mostrarán la valentía de ser quienes son para mantener su imperio intacto y libre de problemas. Sacá a pasear tu lado más romántico y la sorprenderás. Cupido estará muy pendiente de vos este mes.

Las cosas te saldrán perfectas con solo poner un poco más de atención a lo que hacés. No olvides que la organización es fundamental. Pasaste por momentos complicados económicamente hablando, pero poco a poco vas a ir viendo cómo tu economía se estabiliza.

Para Géminis, Mercurio estará retrógrado la mayor parte del mes y este movimiento del planeta regente del signo de los gemelos dará la posibilidad de recapacitar a sus regidos.

Además, la relación con tus compañeros de trabajo puede empeorar debido a un mal comentario por tu parte, por lo que deja tu orgullo a un lado y procura pedir perdón antes de que tengas a demasiada gente en tu contra.

Para Cáncer, agosto es para avanzar con cuidado. Los proyectos que hagan los cancerianos durante las próximas semanas darán resultados. Compartir con la pareja y el amor son fundamentales.

Sabes que en más de una ocasión tuviste algún que otro desengaño con tus amigos y todo es debido a que te das por completo al primero que llega. Procurá cambiar de actitud y dejarás de pasarlo mal.

Sobre Leo, este mes es para recapacitar, reconsiderar, recordar. Ayudará a los nacidos bajo este signo de Fuego a realzar sus sentimientos, ya que Mercurio vuelve a su tránsito por este en retrogradación.

Antes de contestar mal a un compañero de trabajo será mejor que lo pienses dos veces. Es una persona que siempre te ayudó y no se merece que pagues con él los malos momentos por los que podés pasar a consecuencia de no estar centrada.

Sobre Virgo, tendrán grandes oportunidades de enamorarse y de encontrar ese trabajo que tanto buscan. Además, es tiempo para comenzar una empresa.

Si acabás de estrenar un nuevo cargo en el trabajo, no te pongas de los nervios y actúa como realmente sabes: con conocimiento y principios.

Para Libra, este mes encontrará el tiempo para retomar todo lo que tiene pendiente, en especial en cuanto a la salud personal. No te faltarán admiradores y admiradoras que andarán detrás de vos, pero no seas demasiado cruel y no lo alargues demasiado.

Además, en el trabajo las cosas se pueden complicar más de lo que imaginás como sigas teniendo todas mangas por hombro. Así que centrate en lo que haces y entonces verás como todo funciona a la perfección.

Para Escorpio, cada proyecto que los nacidos bajo este signo de Agua hayan creado les dará pequeños resultados en agosto. Prestá atención a los pequeños planes que suman a tus proyectos.

Si tenés la suerte de estar de vacaciones, aprovechá el tiempo al máximo. Salí de compras, disfrutá del agua y tomá sol. Será algo que hará que te relajes y te llenarás de energía.

Para Sagitario, se trata de un mes para descansar y relajarse. A su vez, los sentimientos de los sagitarianos avanzarán hacia un compromiso. Se animan a invertir en nuevos planes.

Con tu buen hacer, si te lo propones, podrás solucionar cualquier problema que pueda surgir con tu familia y amigos. Relajate y reconocé que en muchas ocasiones sos vos quien lo provoca.

Sobre Capricornio, estarán muy dedicados y seguros para apuntar hacia la meta. De todos modos, debe ser sin prisa y sin apostar de lleno. Recibir apoyo de otros ayuda a mantenerse sano.

No te pierdas ninguna fiesta que te propongan tus amigos. Un poco de diversión y de desconexión te vendrá de maravilla para romper con la rutina.

Sobre Acuario, se trata de un mes donde tendrán la capacidad de rever administraciones y mirar para atrás para tomar impulso. Elegís el trabajo correcto luego de varias evaluaciones.

Serás el centro de atención de todos los tuyos, como si tuvieras un imán. Por lo que tendrás que dar más de un consejo, algo que no te hará demasiada ilusión. Procurá salir de compras, te llegan eventos que no podrás evitar y tienes que sentirte bien.

Para Piscis, este mes es para creer más en la intuición y en la felicidad compartida con los más allegados. Los regidos por este signo de Agua deben centrarse en el crecimiento creativo durante agosto.

Además, tendrás que organizarte, porque te salen muchos más compromisos de los que puedas atender. Hacé una criba y mantené las prioridades, será una manera muy positiva para no perderte lo más importante.