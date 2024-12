Horóscopo: qué color de velas hay que encender en Navidad para que tu deseo se cumpla según tu signo. 

Este diciembre, encender una vela violeta será ideal para equilibrar tu energía y ayudarte a encontrar la calma que tanto necesitas. La lavanda en su aroma potenciará aún más ese efecto de paz y serenidad , ideal para tu mente inquieta. Recordá que no tienes que cargar con todo solo, a veces pedir ayuda es la mayor fortaleza.

Tauro , este mes es el momento de ponerte límites y reflexionar sobre tus deseos, especialmente en lo que respecta a la abundancia material. Te encanta trabajar por lo que querés y, cuando te lo propones, no hay quien te detenga. Pero también sabes que la Navidad puede ser el momento para reconectar con vos mismo y con lo que realmente te hace feliz.

Este diciembre, encendé una vela dorada para atraer la prosperidad y cumplir con tus metas materiales. Este color representará no solo tu deseo de confort, sino también la gratitud por todo lo que ya lograste.

Géminis, necesitás reconectar con tu poder interior y empezar a cerrar ciclos. Pasaste por muchas decepciones que apagaron un poco tu energía, pero tu luz siempre regresa. Lo que realmente te hace brillar es tu creatividad, así que este diciembre, encendé una vela amarilla para estimular tu mente y potenciar tu creatividad.

Cáncer, tu naturaleza protectora te hace cuidar de los demás sin medida, pero en diciembre es momento de que te pongas límites. Dejá de cargar con la culpa de situaciones que no son tu responsabilidad. Este diciembre, encendé una vela plateada para atraer la estabilidad y la abundancia en tu vida, permitiéndote soltar las cargas innecesarias.

Leo, te encanta estar rodeado de gente y siempre estás dispuesto a disfrutar de las festividades, pero este diciembre debes poner límites a la cantidad de compromisos sociales. Encendé una vela naranja para atraer suerte y vitalidad en este mes. Este color será perfecto para recargar tus energías y asegurarte de que cada interacción te aporte algo positivo.

Virgo, tu naturaleza analítica y detallista te lleva a cuestionar constantemente lo que sucede a tu alrededor. Este diciembre, poné límites a las discusiones innecesarias y a las personas que solo te drenan energía. Encendé una vela café, el color perfecto para proteger tu energía y brindarte paz interior.

Libra, tu generosidad y deseo de complacer a los demás pueden ser un poco abrumadores, pero este diciembre es hora de poner límites. Encendé una vela rosa, la cual te ayudará a limpiarte de energías negativas y atraer armonía a tu vida. Este color te ayudará a establecer límites saludables con amor, sin sentirte culpable por cuidar de vos mismo.

Escorpio, este diciembre es el momento perfecto para cerrar ciclos y dejar ir lo que ya no te sirve. Has pasado por muchos momentos difíciles y te has visto obligado a ponerte una armadura emocional para protegerte. Encendé una vela roja para atraer energía y pasión a tu vida, especialmente en el aspecto amoroso. El rojo te ayudará a encender tu fuego interno, darte valor y fortalecer las relaciones que realmente valen la pena.

Sagitario, este diciembre tu energía está en su punto más alto, pero es el momento de poner límites. No dejes que otros se aprovechen de tu generosidad o que te hagan sentir culpable por poner tus prioridades primero. Encendé una vela verde, el color de la serenidad y la salud.

image.png

Capricornio, este diciembre es crucial que pongas límites en tu vida laboral y personal. Tu sentido del deber a veces te lleva a poner las necesidades de los demás antes que las tuyas. Este mes, encendé una vela gris, un color que simboliza la reflexión y la sabiduría. Este color te ayudará a mantener la calma y tomar decisiones sabias en todos los aspectos de tu vida.

Acuario, este mes es perfecto para ponerte límites en lo social. Estuviste rodeado de personas que no siempre comparten tus valores y puede que te hayas sentido agotado por esto. Este diciembre, encendé una vela blanca, para purificar tu espacio y liberarte de las energías tóxicas. Este color traerá claridad a tu mente, sanación a tu alma y ayudará a que tus metas y deseos fluyan sin obstáculos.

Piscis, este diciembre es el momento perfecto para sanar tu corazón y protegerte de las energías negativas. A menudo te ves afectado por los sentimientos de los demás, lo que puede ser agotador. Encendé una vela azul para calmar tus emociones y fortalecer tu intuición.