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7 de junio de 2026 - 15:35
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Las mejores plantas para combatir los dolores musculares y articulares

Las plantas medicinales ofrecen soluciones naturales y eficaces para aliviar los dolores musculares y articulares y favorecer la recuperación. Te contamos cuáles son.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Las mejores plantas para combatir los dolores musculares y articulares.&nbsp;

Las mejores plantas para combatir los dolores musculares y articulares. 

Las plantas medicinales son mundialmente conocidas por sus propiedades naturales, ya que ayudan a aliviar, prevenir y tratar ciertos problemas de salud de forma casera. Es por eso que te contamos cuáles son las mejores para combatir dolores musculares y articulares.

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Cuáles son las mejores plantas para combatir dolores musculares y articulares

Las plantas medicinales contienen unas sustancias (conocidas como principios activos y que se emplean después en otros medicamentos) que son útiles para el tratamiento de varias dolencias, como problemas digestivos, de sueño, respiratorios o para proteger el sistema inmunitario.

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La planta Harpagophytum procumbens es una planta muy valorada porque ayuda a combatir dolores articulares y musculares gracias a sus compuestos antiinflamatorios; suele tomarse en infusión o extracto.

La manzanilla o Chamaemelum nobile es una de las plantas medicinales y curativas más conocidas por ayudar a aliviar los trastornos digestivos. Además, tiene efectos antiinflamatorios, antibacterianos y relajantes.

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Se utiliza también para aliviar los dolores musculares, calambres y cefaleas, eczemas, inflamación de encías, heridas y sinusitis.

La pasiflora o Passiflora incarnata, junto con la valeriana, es una de las plantas que más ayuda a combatir el insomnio. También ayuda a relajar el cuerpo en momentos de estrés o ansiedad, e incluso es bastante efectiva a la hora de tratar dolores musculares, entre ellos menstruales.

Para heridas superficiales y dolencias articulares, la Consuelda es un buen coadyuvante. Se utiliza desde la antigüedad como un perfecto remedio para la regeneración celular.

El romero reduce la inflamación y la hinchazón en donde además alivia el dolor muscular y los hematomas. Se puede aplicar como aceite esencial para activar la circulación o tomar en infusión.

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La lavanda aporta un efecto calmante que ayuda a relajar tensiones musculares y reducir el estrés. Su aceite esencial es perfecto para masajes en zonas tensionadas.

La cúrcuma y el jengibre contienen potentes compuestos antiinflamatorios ideales para dolores musculares. Se pueden consumir en la dieta, combinados en infusiones, o aplicados en bálsamos.

Por qué las plantas hacen bien a la salud

Las plantas mejoran la salud al purificar el aire, reducir el estrés y la ansiedad, y favorecer la concentración. Además, son fundamentales para una nutrición equilibrada y se utilizan para crear tratamientos médicos.

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Purificación del aire: Absorben contaminantes y dióxido de carbono, liberando oxígeno y aumentando la humedad ambiental, lo que facilita la respiración.

Bienestar psicológico: La exposición a la vegetación reduce los niveles de estrés, disminuye la ansiedad y mejora el estado de ánimo.

Aumento de la concentración: Contar con plantas en el entorno laboral o de estudio ayuda a despejar la mente y agudiza la atención.

Recuperación física: Diversos estudios sugieren que la simple vista de elementos naturales reduce la presión arterial y acelera la recuperación tras dolencias o cirugías.

Nutrición y medicina: Son la base de nuestra alimentación al proveer vitaminas y minerales, además de ser la fuente principal para el desarrollo de medicamentos y remedios naturales.

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