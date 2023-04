Llevó su gata al veterinario porque dormía mucho: la respuesta que recibió

En pocas horas, la publicación se difundió por todo internet y alcanzó los 30 mil “Me gusta” y poco más de 400 retweets por parte de los usuarios de Twitter. Las personas también aportaron sus experiencias parecidas en la sección de mensajes: “Nosotros llevamos a la gata porque empezamos a observar qué sus mamas estaban muy hinchadas. Nos dijeron que estaba gorda. Había subido 8 kilos”, “Me recuerda cuando en bachillerato llamaron a mi mamá porque no me gustaba hacer ejercicio para ver si tenía algún problema o estaba enferma y mi madre les dijo: “no, mi hija solo es floja”, fueron algunos de los mensajes.

Luego, la creadora del tweet viral dio a conocer una foto de su gata para que todos la conozcan: “Lanita en su máximo esplendor (durmiendo)”, comentó. Los “Me gusta” y los elogios llegaron rápidamente.

