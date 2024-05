Los mejores consejos para limpiar bien el aire acondicionado. 

Nuestro aparato de aire acondicionado en otoño es un punto de conservación del calor muy importante. Cuidá que no haya puertas ni ventanas abiertas para no desperdiciar el calor y usalo con cabeza.

Para el uso en otoño del aire acondicionado debés saber que, el deflector del aparato debe estar colocado hacia abajo, así el aire caliente no se estanca en el área superior de la estancia.

Para eliminar el polvo y bacterias dentro del aparato hay que prestar atención a los filtros. Podés hacerlo con una brocha o pincel. Una vez limpios, se debería también desinfectar el aparato. Para ello, podemos utilizar una mezcla formada por 90% de agua y un 10% de lejía.

image.png

Los filtros de aire son las piezas rectangulares largas que se sujetan a la unidad una vez que retira o levanta el panel frontal. Buscá las lengüetas que sujetan los filtros de aire al aparato y empujalas para soltar los filtros. Utilizá un cepillo de dientes o una aspiradora para sacudir suavemente el polvo de los filtros.

Un spray antifúngico para aparatos de aire acondicionado ayuda a prevenir la formación de moho en los componentes internos de la máquina. Utilizá el spray para esterilizar las bobinas y las aletas, donde es más probable que se formen toxinas. Con la ayuda del spray antifúngico, también se pueden desinfectar los filtros de aire del aire acondicionado.

También hay que limpiar el exterior de tu aire acondicionado. Para ello, usá un trapo limpio y un poco de detergente suave. Asegurate de limpiar la suciedad y el polvo acumulado en las aletas. Si deseas una limpieza más profunda, utilizá un pulverizador de manguera con agua tibia y jabón para enjuagar a fondo después.

Por qué el aire acondicionado no tira calor

Las causas por las que tu aire acondicionado no calienta pueden ser diversas, como suciedad en el ventilador, escasez de gas refrigerante, suciedad en el intercambiador de frío o en los filtros.

La acumulación de suciedad es una de las principales causas por las que el aire acondicionado no calienta lo suficiente o, directamente, deja de calentar. La suciedad en el ventilador de este sistema provoca que se obstruya, haciendo que el aire caliente salga con muy poca fuerza desde el aparato.

La escasez de gas refrigerante es otra de las causas principales por las que el aire acondicionado deja de funcionar, tanto si no expulsa aire caliente como frío.

Si la suciedad está acumulada en la parte del intercambiador de frío, la consecuencia es una reducción en la presión y expulsión del aire caliente. Para poner remedio a este problema, debés limpiarlo utilizando un cepillo de cerdas blandas.

El compresor es el componente encargado de la circulación y la compresión del gas para que el aire acondicionado funcione correctamente. Si el compresor no arranca, no se produce la circulación del gas y, en consecuencia, el aire no se calentará.

En el caso de que el problema se encuentre en el compresor, un elemento fundamental para el aparato de climatización, la causa más probable será algún fallo en la placa electrónica. También puede deberse a una avería en el sensor del propio compresor o en el de la temperatura.